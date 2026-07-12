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  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Мы вывели Норвегию на мировой уровень»
Чемпионат мира
12 июля 2026, 16:53 |
788
3

Эрлинг ХОЛАНД: «Мы вывели Норвегию на мировой уровень»

Теперь нужно сохранить это

12 июля 2026, 16:53 |
788
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Эрлинг ХОЛАНД: «Мы вывели Норвегию на мировой уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд оценил выступление национальной команды на ЧМ-2026.

Сборная Норвегии впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. На этой стадии команда Столе Сольбаккена уступила Англии (1:2).

«Это было моей целью уже давно. Думаю, после этого турнира мы, так сказать, вывели Норвегию на мировой уровень. Теперь нужно сохранить этот уровень. Я невероятно горд. Мы доказали, что способны обыграть одну из сильнейших сборных мира — Бразилию. В итоге мы уступили Англии, но заставили её серьёзно побороться. Возможно, всё могло сложиться иначе.

Впереди у нас ещё чемпионаты мира и Европы. Думаю, пришло время по-настоящему заявить о себе. У нас фантастическое поколение», — сказал футболист.

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сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холанд
Андрей Плыгун Источник: ФИФА
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