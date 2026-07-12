Эрлинг ХОЛАНД: «Мы вывели Норвегию на мировой уровень»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд оценил выступление национальной команды на ЧМ-2026.

Сборная Норвегии впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. На этой стадии команда Столе Сольбаккена уступила Англии (1:2).

«Это было моей целью уже давно. Думаю, после этого турнира мы, так сказать, вывели Норвегию на мировой уровень. Теперь нужно сохранить этот уровень. Я невероятно горд. Мы доказали, что способны обыграть одну из сильнейших сборных мира — Бразилию. В итоге мы уступили Англии, но заставили её серьёзно побороться. Возможно, всё могло сложиться иначе.

Впереди у нас ещё чемпионаты мира и Европы. Думаю, пришло время по-настоящему заявить о себе. У нас фантастическое поколение», — сказал футболист.