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Чемпионат мира
13 июля 2026, 14:21 | Обновлено 13 июля 2026, 14:35
1720
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Суперкомпьютер назвал команды, которые сыграют в финале чемпионата мира

Сборные Франции и Англии встретятся в решающем матче, по данным портала Football Meets Data

13 июля 2026, 14:21 | Обновлено 13 июля 2026, 14:35
1720
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Суперкомпьютер назвал команды, которые сыграют в финале чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Сборные Франции и Англии сыграют в финале чемпионата мира, по мнению аналитического портала Football Meets Data, который провел несколько тысяч симуляций решающих матчей.

С 9 по 12 июля состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира, по итогам которых определились четыре претендента на победу в престижном турнире.

Подопечные Дидье Дешама в полуфинале сыграют против сборной Испании, а соперником английской команды станет Аргентина, в составе которой играет один из лучших бомбардиров мундиаля Лионель Месси.

Сборная Аргентины имеет в своем активе три победы на мундиалях в шести финалах, две попытки из четырех оказались успешными в истории французской команды.

Англия играла за титул всего один раз, когда в далеком 1966 году победила Федеративную Республику Германии в дополнительное время. Испания также имеет один триумф – в 2010-м одолели Нидерланды.

Участники матчей четвертьфинала на чемпионате мира 2026 года:

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Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Буде Аргентина - Франція, англічани не вміють грати півфінали, а аргентинці вже 2 рази проходили цей етап недавно!
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