Суперкомпьютер назвал команды, которые сыграют в финале чемпионата мира

Сборные Франции и Англии сыграют в финале чемпионата мира, по мнению аналитического портала Football Meets Data, который провел несколько тысяч симуляций решающих матчей.

С 9 по 12 июля состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира, по итогам которых определились четыре претендента на победу в престижном турнире.

Подопечные Дидье Дешама в полуфинале сыграют против сборной Испании, а соперником английской команды станет Аргентина, в составе которой играет один из лучших бомбардиров мундиаля Лионель Месси.

Сборная Аргентины имеет в своем активе три победы на мундиалях в шести финалах, две попытки из четырех оказались успешными в истории французской команды.

Англия играла за титул всего один раз, когда в далеком 1966 году победила Федеративную Республику Германии в дополнительное время. Испания также имеет один триумф – в 2010-м одолели Нидерланды.

Участники матчей четвертьфинала на чемпионате мира 2026 года: