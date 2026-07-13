Мбаппе догнал Месси в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата мира

С 9 по 12 июля состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира, по итогам которых определились четыре претендента на победу в престижном турнире.

Один из главных фаворитов мундиаля – сборная Франции – одолел команду Марокко со счетом 2:0, а один из голов записал на свой счет форвард Килиан Мбаппе.

Нападающий мадридского «Реала» увеличил количество результативных ударов до восьми и догнал аргентинца Лионеля Месси, который на стадии 1/4 финала голов не забивал.

Мбаппе попытается оторваться от легендарного вингера в полуфинале, где подопечные Дидье Дешама сыграют против Испании. Полуфинальный матч состоится 14 июля.

Соперником сборной Аргентины станет команда Англии, матч с которой будет сыгран 15 июля. В случае победы Месси и Мбаппе могут встретиться в финальной битве.

Третье место в рейтинге бомбардиров занимает норвежец Эрлинг Холанд (семь мячей), который покинул турнир. Четвертую позицию делят игроки сборной Англии – Гарри Кейн и Джуд Беллингем.

Лучшие бомбардиры чемпионата мира после матчей 1/4 финала: