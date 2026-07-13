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Чемпионат мира
13 июля 2026, 11:01 | Обновлено 13 июля 2026, 11:11
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Мбаппе догнал Месси в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата мира

Форвард сборной Франции и легендарный аргентинец продолжают борьбу за первое место

13 июля 2026, 11:01 | Обновлено 13 июля 2026, 11:11
496
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Мбаппе догнал Месси в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Килиан Мбаппе
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С 9 по 12 июля состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира, по итогам которых определились четыре претендента на победу в престижном турнире.

Один из главных фаворитов мундиаля – сборная Франции – одолел команду Марокко со счетом 2:0, а один из голов записал на свой счет форвард Килиан Мбаппе.

Нападающий мадридского «Реала» увеличил количество результативных ударов до восьми и догнал аргентинца Лионеля Месси, который на стадии 1/4 финала голов не забивал.

Мбаппе попытается оторваться от легендарного вингера в полуфинале, где подопечные Дидье Дешама сыграют против Испании. Полуфинальный матч состоится 14 июля.

Соперником сборной Аргентины станет команда Англии, матч с которой будет сыгран 15 июля. В случае победы Месси и Мбаппе могут встретиться в финальной битве.

Третье место в рейтинге бомбардиров занимает норвежец Эрлинг Холанд (семь мячей), который покинул турнир. Четвертую позицию делят игроки сборной Англии – Гарри Кейн и Джуд Беллингем.

Лучшие бомбардиры чемпионата мира после матчей 1/4 финала:

  • 1. Килиан Мбаппе (Франция) – 8
  • 1. Лионель Месси (Аргентина) – 8
  • 3. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 7
  • 4. Гарри Кейн (Англия) – 6
  • 4. Джуд Беллингем (Англия) – 6

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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В текст - одне, на картинках - інше... Білінгема де загубили? Заб'є зараз дуплет, а то і хет-трік і буде вам  Мессі/Мбапе...
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