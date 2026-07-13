Мбаппе догнал Месси в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата мира
Форвард сборной Франции и легендарный аргентинец продолжают борьбу за первое место
С 9 по 12 июля состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира, по итогам которых определились четыре претендента на победу в престижном турнире.
Один из главных фаворитов мундиаля – сборная Франции – одолел команду Марокко со счетом 2:0, а один из голов записал на свой счет форвард Килиан Мбаппе.
Нападающий мадридского «Реала» увеличил количество результативных ударов до восьми и догнал аргентинца Лионеля Месси, который на стадии 1/4 финала голов не забивал.
Мбаппе попытается оторваться от легендарного вингера в полуфинале, где подопечные Дидье Дешама сыграют против Испании. Полуфинальный матч состоится 14 июля.
Соперником сборной Аргентины станет команда Англии, матч с которой будет сыгран 15 июля. В случае победы Месси и Мбаппе могут встретиться в финальной битве.
Третье место в рейтинге бомбардиров занимает норвежец Эрлинг Холанд (семь мячей), который покинул турнир. Четвертую позицию делят игроки сборной Англии – Гарри Кейн и Джуд Беллингем.
Лучшие бомбардиры чемпионата мира после матчей 1/4 финала:
- 1. Килиан Мбаппе (Франция) – 8
- 1. Лионель Месси (Аргентина) – 8
- 3. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 7
- 4. Гарри Кейн (Англия) – 6
- 4. Джуд Беллингем (Англия) – 6
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