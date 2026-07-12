Швейцарец упрекнул арбитра в однобоком судействе: «Никогда в жизни»
Мануэль Аканджи выразил все, что думал
Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи с отчаянием прокомментировал работу арбитра в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Аргентины. Европейцы доигрывали матч вдесятером из-за удаления Бреля Эмболо за симуляцию.
Швейцарцы держались 90 минут, но в овертайме все же пропустили дважды и вылетели с турнира – 1:3.
«Как по мне, первый фол Бреля – это никогда в жизни не желтая карточка. Любая мелочь свистелась в их пользу. А в случае с Брелем за подобное действие в центре поля дают желтую.
Если бы матч доигрывался одиннадцать на одиннадцать, мы бы победили. После матча я гордился этой командой как никогда раньше. То, как смело мы противостояли действующим чемпионам мира. Мы показали всему миру, на что способны», – сказал Аканджи.
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