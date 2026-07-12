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Чемпионат мира
12 июля 2026, 17:21 | Обновлено 12 июля 2026, 17:30
1059
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Швейцарец упрекнул арбитра в однобоком судействе: «Никогда в жизни»

Мануэль Аканджи выразил все, что думал

12 июля 2026, 17:21 | Обновлено 12 июля 2026, 17:30
1059
3 Comments
Швейцарец упрекнул арбитра в однобоком судействе: «Никогда в жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Аканджи
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Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи с отчаянием прокомментировал работу арбитра в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Аргентины. Европейцы доигрывали матч вдесятером из-за удаления Бреля Эмболо за симуляцию.

Швейцарцы держались 90 минут, но в овертайме все же пропустили дважды и вылетели с турнира – 1:3.

«Как по мне, первый фол Бреля – это никогда в жизни не желтая карточка. Любая мелочь свистелась в их пользу. А в случае с Брелем за подобное действие в центре поля дают желтую.

Если бы матч доигрывался одиннадцать на одиннадцать, мы бы победили. После матча я гордился этой командой как никогда раньше. То, как смело мы противостояли действующим чемпионам мира. Мы показали всему миру, на что способны», – сказал Аканджи.

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сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2026 по футболу Мануэль Аканджи
Андрей Витренко Источник: Blick.ch
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Комментарии 3
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Відверто хоч і підбішує суддівство на користь Аргентини, але за такий спектакль, що влаштував швейцарець, треба пряму червону давати.
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Україну Швейцарії допоміг перемогти Ковід, а швейцарська лихорадка Емболо допоміг їм вилетіти від Аргентини. 
Цікаво чому ні один з швейцарських гравців не засуджує його симуляцію ?
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Не кабінетним кантонам жалітися, яких всякі інфантінки завжди тягнуть в прохідні групи!
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