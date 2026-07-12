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Англия
12 июля 2026, 15:45 | Обновлено 12 июля 2026, 15:56
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Звезда Голливуда отказался от Оскара ради чемпионства Тоттенхэма

Том Холланд готов пойти на значительные жертвы ради триумфа «шпор»

12 июля 2026, 15:45 | Обновлено 12 июля 2026, 15:56
511
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Звезда Голливуда отказался от Оскара ради чемпионства Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Том Холланд
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Известный британский актёр Том Холланд, болеющий за лондонский «Тоттенхэм», высказался о шансах любимой команды на чемпионство в АПЛ.

«Если бы мне пришлось выбирать: выиграть «Оскар» или увидеть, как «Тоттенхэм» выиграет Премьер-лигу? Я бы предпочёл, чтобы «шпоры» выиграли Премьер-лигу. Выиграть «Оскар» было бы для меня честью, но… Если бы мы выиграли АПЛ, это было бы настоящим чудом», — сказал актер.

«Тоттенхэм» за свою 143-летнюю историю дважды выигрывал чемпионат Англии, однако в последний раз это было в 1961 году. Ближе всего к титулу в современной истории «шпоры» были в сезоне 2016/17, когда заняли второе место в АПЛ. В прошлом сезоне команда Роберто Де Дзерби заняла 17-е место в чемпионате.

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Голливуд Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Схоже, що Оскар є більше вірогіднім, ніж чемпіонство Тоттенхема
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