Игорь Суркис обратился к знаменитому украинскому тренеру

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил известного тренера Вячеслава Грозного, которому исполнилось 70 лет.

«Примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего юбилея от коллектива киевского «Динамо» и от меня лично.

70 лет – это действительно выдающаяся и прекрасная дата, свидетельствующая о богатом жизненном пути, профессиональной мудрости и весомом вкладе в развитие футбола. Вы входите в число тренеров, которые своим трудом, знаниями и преданностью делу формировали историю украинского футбола и воспитали не одно поколение футболистов.

За десятилетия работы Вы завоевали заслуженное признание как в нашей стране, так и за ее пределами. Ваша деятельность в ряде украинских клубов, а также успешная работа в качестве помощника главного тренера и самостоятельного наставника в европейских чемпионатах стали примером высокого профессионализма, требовательности и умения добиваться результата.

Мы ценим Вас, уважаем и искренне благодарны за всё, что Вы сделали и продолжаете делать для украинского футбола.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного уюта, мира, благополучия и ещё много счастливых лет жизни. Пусть рядом всегда будут родные, друзья и единомышленники, а каждый новый день приносит радость, новые возможности и поводы для гордости», – сказал Суркис.