Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь Суркис обратился к знаменитому украинскому тренеру
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 21:22 |
541
0

Игорь Суркис обратился к знаменитому украинскому тренеру

Суркис обратился к Грозному

12 июля 2026, 21:22 |
541
0
Игорь Суркис обратился к знаменитому украинскому тренеру
ФК Динамо. Вячеслав Грозный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил известного тренера Вячеслава Грозного, которому исполнилось 70 лет.

«Примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего юбилея от коллектива киевского «Динамо» и от меня лично.

70 лет – это действительно выдающаяся и прекрасная дата, свидетельствующая о богатом жизненном пути, профессиональной мудрости и весомом вкладе в развитие футбола. Вы входите в число тренеров, которые своим трудом, знаниями и преданностью делу формировали историю украинского футбола и воспитали не одно поколение футболистов.

За десятилетия работы Вы завоевали заслуженное признание как в нашей стране, так и за ее пределами. Ваша деятельность в ряде украинских клубов, а также успешная работа в качестве помощника главного тренера и самостоятельного наставника в европейских чемпионатах стали примером высокого профессионализма, требовательности и умения добиваться результата.

Мы ценим Вас, уважаем и искренне благодарны за всё, что Вы сделали и продолжаете делать для украинского футбола.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного уюта, мира, благополучия и ещё много счастливых лет жизни. Пусть рядом всегда будут родные, друзья и единомышленники, а каждый новый день приносит радость, новые возможности и поводы для гордости», – сказал Суркис.

По теме:
СУРКИС: «Это исключительный талант. Он вызывает у меня восхищение»
Легенда Динамо: «Простит ли Суркис Костюку фиаско в Лиге Европы?»
Иностранный форвард провел разговор с Суркисом перед трансфером в Динамо
Вячеслав Грозный Игорь Суркис день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной
Футбол | 12 июля 2026, 16:02 20
«Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной
«Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной

Гранит Джака едва подобрал слова

Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
MMA | 12 июля 2026, 06:51 10
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту

Именитый ирландец, который пять лет не выходил в октагон, не смог продолжить бой из-за травмы

«В сборной Франции нет французов?». Экс-премьеру Испании жестко ответили
Футбол | 12.07.2026, 19:35
«В сборной Франции нет французов?». Экс-премьеру Испании жестко ответили
«В сборной Франции нет французов?». Экс-премьеру Испании жестко ответили
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Футбол | 12.07.2026, 07:30
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Футбол | 12.07.2026, 07:44
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
10.07.2026, 23:59 22
Футбол
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
11.07.2026, 23:22 9
Бокс
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
11.07.2026, 10:19 4
Бокс
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
12.07.2026, 08:44 15
Футбол
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
11.07.2026, 07:49 10
Футбол
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
11.07.2026, 13:00 84
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
11.07.2026, 02:51 5
Бокс
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
12.07.2026, 07:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем