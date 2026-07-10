Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СУРКИС: «Это исключительный талант. Он вызывает у меня восхищение»
Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 22:42 | Обновлено 10 июля 2026, 22:55
1873
0

СУРКИС: «Это исключительный талант. Он вызывает у меня восхищение»

Президент клуба – о Буряке

10 июля 2026, 22:42 | Обновлено 10 июля 2026, 22:55
1873
0
СУРКИС: «Это исключительный талант. Он вызывает у меня восхищение»
ФК Динамо. Леонид Буряк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил легенду клуба Леонида Буряка, которому исполнилось 73 года.

«Уважаемый Леонид Иосифович! Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения от меня лично и от всей большой динамовской семьи!

Ваш футбольный талант, исключительное мастерство и преданность «Динамо» навсегда оставили яркий след в истории клуба. Для многих поколений болельщиков Вы стали символом умной и зрелищной игры. Ваши результативные удары, филигранные передачи, безупречное исполнение стандартных положений и лидерские качества до сих пор вызывают искреннее восхищение и остаются образцом футбольного мастерства.

Ваш вклад в становление великой команды 70-х годов трудно переоценить. Вместе с партнерами Вы стали творцами одного из самых успешных периодов в истории «Динамо», а уровень игры, который демонстрировал тот коллектив под руководством Валерия Лобановского, получил заслуженное международное признание.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях. Пусть рядом всегда будут близкие люди, а самое главное желание всех украинцев как можно скорее сбудется – победа над российским агрессором, справедливый мир и возвращение к жизни под мирным украинским небом».

По теме:
ФОТО. «Лучший трансфер в моей жизни». Бражко трогательно поздравил жену
В Банике верят, что Дячук станет ценным приобретением
Кауан БАПТИСТЕЛЛА: «Многие сомневаются в моих способностях»
Леонид Буряк Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Футбол | 10 июля 2026, 01:02 24
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко

Французы включили скорости во втором тайме и оформили выход в полуфинал ЧМ

Ламин ЯМАЛЬ: «Чем ближе мы к важным играм, тем лучше я играю»
Футбол | 10 июля 2026, 21:17 1
Ламин ЯМАЛЬ: «Чем ближе мы к важным играм, тем лучше я играю»
Ламин ЯМАЛЬ: «Чем ближе мы к важным играм, тем лучше я играю»

Ламин Ямаль хочет доказать, что лучше играет в решающих матчах

Дубль Буяльского. Динамо в спарринге под дождем переиграло Радомяк
Футбол | 10.07.2026, 15:16
Дубль Буяльского. Динамо в спарринге под дождем переиграло Радомяк
Дубль Буяльского. Динамо в спарринге под дождем переиграло Радомяк
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Бокс | 10.07.2026, 09:05
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Футбол | 10.07.2026, 10:18
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
09.07.2026, 08:18 22
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
09.07.2026, 04:25 10
Бокс
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
09.07.2026, 20:10 132
Теннис
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
09.07.2026, 15:18 32
Теннис
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
08.07.2026, 19:40
Бокс
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
09.07.2026, 06:22 9
Футбол
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
09.07.2026, 09:35 8
Футбол
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
08.07.2026, 20:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем