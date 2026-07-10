СУРКИС: «Это исключительный талант. Он вызывает у меня восхищение»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил легенду клуба Леонида Буряка, которому исполнилось 73 года.

«Уважаемый Леонид Иосифович! Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения от меня лично и от всей большой динамовской семьи!

Ваш футбольный талант, исключительное мастерство и преданность «Динамо» навсегда оставили яркий след в истории клуба. Для многих поколений болельщиков Вы стали символом умной и зрелищной игры. Ваши результативные удары, филигранные передачи, безупречное исполнение стандартных положений и лидерские качества до сих пор вызывают искреннее восхищение и остаются образцом футбольного мастерства.

Ваш вклад в становление великой команды 70-х годов трудно переоценить. Вместе с партнерами Вы стали творцами одного из самых успешных периодов в истории «Динамо», а уровень игры, который демонстрировал тот коллектив под руководством Валерия Лобановского, получил заслуженное международное признание.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях. Пусть рядом всегда будут близкие люди, а самое главное желание всех украинцев как можно скорее сбудется – победа над российским агрессором, справедливый мир и возвращение к жизни под мирным украинским небом».