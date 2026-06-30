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  4. Игорь СУРКИС: «Эти футболисты готовы убегать куда глаза глядят»
Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 21:02 |
1986
3

Игорь СУРКИС: «Эти футболисты готовы убегать куда глаза глядят»

Президент – о сложностях трансферов в условиях войны

30 июня 2026, 21:02 |
1986
3 Comments
Игорь СУРКИС: «Эти футболисты готовы убегать куда глаза глядят»
ФК Динамо. Игорь Суркис
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Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о сложности трансферов в условиях войны.

«Военная реальность, в которой сейчас живет Украина, не позволяет вести такую трансферную деятельность, которая быстро и эффективно влияла бы на турнирные показатели. Во-первых, значительно сужается круг потенциальных новичков-легионеров. Во-вторых, иногда уже подписанные игроки готовы бежать куда глаза глядят при первых тревогах, пролетах шахидов или работе ПВО», – сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

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Дмитрий Олийченко Источник: Чемпион
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Ты куда бежал с чемоданами бабла в феврале 22?
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Когда уже эту кремлёвскую гниду закроют в тюряге? Зеленский дай команду!
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