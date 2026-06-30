Игорь СУРКИС: «Эти футболисты готовы убегать куда глаза глядят»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о сложности трансферов в условиях войны.



«Военная реальность, в которой сейчас живет Украина, не позволяет вести такую трансферную деятельность, которая быстро и эффективно влияла бы на турнирные показатели. Во-первых, значительно сужается круг потенциальных новичков-легионеров. Во-вторых, иногда уже подписанные игроки готовы бежать куда глаза глядят при первых тревогах, пролетах шахидов или работе ПВО», – сказал Суркис.



Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.