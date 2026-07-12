Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Украинец может перейти в «Галатасарай»
Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации турецкого журналиста Угура Каракуллукчу, 20-летний форвард заинтересован в переходе в «Галатасарай» и готов сменить клуб уже в ближайшее время.
Сообщается, что киевское «Динамо» снизило свои финансовые требования по трансферу футболиста. Если ранее сумма потенциальной сделки была выше, то сейчас она составляет около 25 миллионов евро.
В то же время «Галатасарай» не готов сразу выкупить украинца. Турецкий гранд стремится оформить аренду Пономаренко с правом последующего выкупа.
Желание самого футболиста перейти в стамбульский клуб может стать важным фактором, который повлияет на ход переговоров между сторонами.
Uğur Karakullukçu: "Matviy Ponomarenko, Galatasaray’a gelmeyi istiyor. Dinamo Kiev, 25M Euro bandına kadar inmiş durumda.— Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) July 12, 2026
Galatasaray oyuncuyu kiralayarak opsiyonlu istiyor. Oyuncunun bu transferi istemesi elini güçlendiren bir taraf." pic.twitter.com/b8o1M0dWyE
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