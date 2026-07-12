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  4. Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 21:02 | Обновлено 12 июля 2026, 21:37
2404
3

Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену

Украинец может перейти в «Галатасарай»

12 июля 2026, 21:02 | Обновлено 12 июля 2026, 21:37
2404
3 Comments
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации турецкого журналиста Угура Каракуллукчу, 20-летний форвард заинтересован в переходе в «Галатасарай» и готов сменить клуб уже в ближайшее время.

Сообщается, что киевское «Динамо» снизило свои финансовые требования по трансферу футболиста. Если ранее сумма потенциальной сделки была выше, то сейчас она составляет около 25 миллионов евро.

В то же время «Галатасарай» не готов сразу выкупить украинца. Турецкий гранд стремится оформить аренду Пономаренко с правом последующего выкупа.

Желание самого футболиста перейти в стамбульский клуб может стать важным фактором, который повлияет на ход переговоров между сторонами.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 3
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От режиссёра блокбастера "Циганков и Ванат спешат в Трабзонспор" смотрите во всех кинотеатрах новый хит культового режиссёра Дмитра Олийченко "Пономаренко и Галататасарай" Фильм первый. Начало.
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+9
Якщо якась діч, абсурд, маразм і інтрига у заголовку статті - не заходьте на сторінку. Таку маячню може виставляти тільки Олійченко 🤡
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+4
Суркіс за такі умови тільки ху.єм по лбу туркам може дати 
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0
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