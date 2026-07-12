Пономаренко получил рекомендацию для Галатасарая из Шахтера
Форварда «Динамо» горячо советовал подписать «львам» наставник «горняков» Арда Туран
20-летний центрфорвард «Динамо» Матвей Пономаренко находится в фокусе внимания «Галатасарая».
По информации инсайдера Османа Алтунтерима, стамбульский гранд уже согласовал потенциальный контракт с Пономаренко и сейчас находится в переговорах с «Динамо» об аренде нападающего с обязательством выкупа за 25 миллионов евро.
Помощь скаутинговому отделу «Галатасарая» в изучении Пономаренко оказал главный тренер «Шахтера» Арда Туран. Нападающий киевлян очень нравится турецкому коучу «горняков», который дал наилучшие рекомендации украинцу.
Источник также отмечает, что переезд Пономаренко в «Галатасарай» будет большим успехом для турецкого клуба, так как в настоящий момент форвард имеет серьезные предложения от клубов из Франции и Италии.
🎙️ Osman Altunterim :— 𝐒𝐄𝐑𝐇𝐀𝐓 𝟏𝟗𝟎𝟓 (@ekerserhat1905) July 11, 2026
🔸 26 kişilik bir geniş oyuncu listesi var Galatasaray'ın U23'te. Burada kenar oyuncuları var, santraforlar var, stoperler var, orta saha oyuncuları var, bir geniş liste var. Bu geniş listeden çok, birçok oyuncunun adı çıktı. Bunlardan bir tanesi de… pic.twitter.com/qgaX5gDKnj
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