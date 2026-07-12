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  4. Пономаренко получил рекомендацию для Галатасарая из Шахтера
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 01:28 |
217
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Пономаренко получил рекомендацию для Галатасарая из Шахтера

Форварда «Динамо» горячо советовал подписать «львам» наставник «горняков» Арда Туран

12 июля 2026, 01:28 |
217
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Пономаренко получил рекомендацию для Галатасарая из Шахтера
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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20-летний центрфорвард «Динамо» Матвей Пономаренко находится в фокусе внимания «Галатасарая».

По информации инсайдера Османа Алтунтерима, стамбульский гранд уже согласовал потенциальный контракт с Пономаренко и сейчас находится в переговорах с «Динамо» об аренде нападающего с обязательством выкупа за 25 миллионов евро.

Помощь скаутинговому отделу «Галатасарая» в изучении Пономаренко оказал главный тренер «Шахтера» Арда Туран. Нападающий киевлян очень нравится турецкому коучу «горняков», который дал наилучшие рекомендации украинцу.

Источник также отмечает, что переезд Пономаренко в «Галатасарай» будет большим успехом для турецкого клуба, так как в настоящий момент форвард имеет серьезные предложения от клубов из Франции и Италии.

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Матвей Пономаренко Галатасарай Динамо Киев Шахтер Донецк Арда Туран трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Та ну на! Усіма ''трансферами'' в Динамо керує Олійник!🤪
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