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Чемпионат мира
12 июля 2026, 10:39 |
326
0

Аргентина превзошла достижение Уругвая на чемпионатах мира

Серия матчей аргентинцев с 2+ голами на мировых первенствах достигла 12

12 июля 2026, 10:39 |
326
0
Аргентина превзошла достижение Уругвая на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины превзошла достижение сборной Уругвая по длине серии матчей с 2+ голами на чемпионатах мира.

Произошло это после победы над Швейцарией в четвертьфинале ЧМ-2026 со счетом 3:1.

Аргентина уже 12 матчей подряд забивает 2+ гола на мировых первенствах.

Уругвай в период с 1930 по 1954 год имел серию из 11 поединков.

Серия матчей сборной Аргентины с 2+ голами на чемпионатах мира (12)

  • 2026: Швейцария –3:1
  • 2026: Египет – 3:2
  • 2026: Кабо-Верде – 3:2
  • 2026: Иордания – 3:1
  • 2026: Австрия – 2:0
  • 2026: Алжир – 3:0
  • 2022: Франция – 3:3
  • 2022: Хорватия – 3:0
  • 2022: Нидерланды – 2:2
  • 2022: Австралия – 2:1
  • 2022: Польша – 2:0
  • 2022: Мексика – 2:0
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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