Аргентина превзошла достижение Уругвая на чемпионатах мира
Серия матчей аргентинцев с 2+ голами на мировых первенствах достигла 12
Сборная Аргентины превзошла достижение сборной Уругвая по длине серии матчей с 2+ голами на чемпионатах мира.
Произошло это после победы над Швейцарией в четвертьфинале ЧМ-2026 со счетом 3:1.
Аргентина уже 12 матчей подряд забивает 2+ гола на мировых первенствах.
Уругвай в период с 1930 по 1954 год имел серию из 11 поединков.
Серия матчей сборной Аргентины с 2+ голами на чемпионатах мира (12)
- 2026: Швейцария –3:1
- 2026: Египет – 3:2
- 2026: Кабо-Верде – 3:2
- 2026: Иордания – 3:1
- 2026: Австрия – 2:0
- 2026: Алжир – 3:0
- 2022: Франция – 3:3
- 2022: Хорватия – 3:0
- 2022: Нидерланды – 2:2
- 2022: Австралия – 2:1
- 2022: Польша – 2:0
- 2022: Мексика – 2:0
Argentina are the first side in World Cup history to score 2+ goals in 12 consecutive games at the tournament.— Squawka (@Squawka) July 12, 2026
They break Uruguay’s record of 11 matches between 1930 and 1954. 🤯 pic.twitter.com/WgSCeWzbcB
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