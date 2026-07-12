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  4. Кейн указал на ошибку арбитра в игре с Норвегией: «На мне был пенальти»
Чемпионат мира
12 июля 2026, 07:16 |
621
0

Кейн указал на ошибку арбитра в игре с Норвегией: «На мне был пенальти»

Капитан сборной Англии не оценил работу главного судьи

12 июля 2026, 07:16 |
621
0
Кейн указал на ошибку арбитра в игре с Норвегией: «На мне был пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Капитан сборной Англии Гарри Кейн подвел итоги непростого матча с Норвегией в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года.

Команда Томаса Тухеля вырвала победу над «викингами» в компенсированное время – 2:1. Дубль в игре оформил Джуд Беллингем.

После матча Гарри не только проанализировал поединок, но и раскритиковал действия арбитра. Кейн высказался о своем отмененном голе перед перерывом и неназначенном пенальти.

«Колоссальные усилия. Казалось, что это было тяжелее, чем матч с Мексикой. Жара и влажность действительно сильно на нас повлияли. Нам пришлось проявить характер и искать свой путь, особенно во втором тайме и в дополнительное время. Решительность и стойкость стали сегодня решающими факторами.

Игра была примерно равной по владению мячом и моментам, но когда у вас есть кто-то вроде Джуда Беллингема, который способен переломить ход встречи – как он это сделал и сегодня, – это, очевидно, большой плюс. Именно сердце и желание парней помогли нам вырвать победу.

Я продолжаю говорить об этих героических моментах. Похоже, сейчас голы забиваем либо я, либо Джуд, но сегодня все без исключения выступили на высоте. Джуд получает заслуженные комплименты, и абсолютно оправданно – два великолепных гола в важнейшем матче, которые вывели нас в полуфинал.

Чтобы выиграть любой трофей и пройти далеко в любом турнире, нужны игроки, способные решать исходы матчей. Нужны лидеры, готовые выкладываться на полную и находить в себе силы, чтобы вытащить команду вперед – и Джуд сегодня сделал это для нас.

Нашей установкой перед сегодняшней игрой было «отпустить ручник» и просто играть. Я видел, как мы тренируемся, и знаю наш потенциал, особенно в финальной трети поля. Нам пока не удалось полностью все это объединить. Но мы в полуфинале чемпионата мира, даже не показывая свой лучший футбол.

Если мы сможем найти свою игру в среду, это может стать решающим фактором между победой и поражением на этом турнире. Сейчас мы насладимся моментом, восстановимся, и уже через несколько дней начнется подготовка к следующему матчу.

Мой отмененный гол? Мне показалось, что там был очень спорный (тонкий) офсайд. В тот момент это изрядно раздражало. Также я считаю, что на мне был пенальти, который можно было спокойно назначать. Но в конце концов это уже не имеет значения. Мы в полуфинале, и это главное», – сказал Кейн.

Видеообзор матча:

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Андрей Витренко Источник: BBC
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