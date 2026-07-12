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Чемпионат мира
12 июля 2026, 05:05 | Обновлено 12 июля 2026, 05:07
1266
0

ФОТО. Объятия с Беллингемом. Эмоции Холанда после вылета с ЧМ-2026

Эрлинг с каменным лицом ушел со стадиона

12 июля 2026, 05:05 | Обновлено 12 июля 2026, 05:07
1266
0
ФОТО. Объятия с Беллингемом. Эмоции Холанда после вылета с ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Главная звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд наблюдал за поражением своей команды в 1/4 финала против Англии со скамейки запасных.

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Футболист был заменен на 106-й минуте матча, но без Эрлинга викинги так и не нашли момента для спасения – 1:2.

После финального свистка Холанд сдержал эмоции, сохраняя невозмутимое выражение лица.

Улыбку у него вызвали только встречи со знакомыми игроками сборной Англии – Джорданом Пикфордом, Гарри Кейном и Джудом Беллингемом.

С Джудом Эрлинг в свое время выступал за дортмундскую «Боруссию», поэтому их разговор после игры был полон взаимного уважения.

На этом чемпионате мира Холланд принял участие в пяти матчах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

ФОТО. Объятия с Беллингемом. Эмоции Холанда после вылета с ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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