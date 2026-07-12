ФОТО. Объятия с Беллингемом. Эмоции Холанда после вылета с ЧМ-2026
Эрлинг с каменным лицом ушел со стадиона
Главная звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд наблюдал за поражением своей команды в 1/4 финала против Англии со скамейки запасных.
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Футболист был заменен на 106-й минуте матча, но без Эрлинга викинги так и не нашли момента для спасения – 1:2.
После финального свистка Холанд сдержал эмоции, сохраняя невозмутимое выражение лица.
Улыбку у него вызвали только встречи со знакомыми игроками сборной Англии – Джорданом Пикфордом, Гарри Кейном и Джудом Беллингемом.
С Джудом Эрлинг в свое время выступал за дортмундскую «Боруссию», поэтому их разговор после игры был полон взаимного уважения.
На этом чемпионате мира Холланд принял участие в пяти матчах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.
ФОТО. Объятия с Беллингемом. Эмоции Холанда после вылета с ЧМ-2026
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