Главная звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд наблюдал за поражением своей команды в 1/4 финала против Англии со скамейки запасных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболист был заменен на 106-й минуте матча, но без Эрлинга викинги так и не нашли момента для спасения – 1:2.

После финального свистка Холанд сдержал эмоции, сохраняя невозмутимое выражение лица.

Улыбку у него вызвали только встречи со знакомыми игроками сборной Англии – Джорданом Пикфордом, Гарри Кейном и Джудом Беллингемом.

С Джудом Эрлинг в свое время выступал за дортмундскую «Боруссию», поэтому их разговор после игры был полон взаимного уважения.

На этом чемпионате мира Холланд принял участие в пяти матчах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

ФОТО. Объятия с Беллингемом. Эмоции Холанда после вылета с ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine