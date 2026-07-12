Беллингем повторил достижение Хамеса Родригеса и Гари Линекера на ЧМ

23-летний полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем повторил достижение колумбийца Хамеса Родригеса на чемпионатах мира.

В четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Норвегии англичанин оформил дубль (2:1) и довел до 6 голов свой бомбардирский актив на нынешнем мундиале.

За последние 50 лет на мировых первенствах среди полузащитников только Хамес Родригес и Джуд Беллингем забивали по 6 голов в рамках одного розыгрыша турнира.

Полузащитники с наибольшим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира за последние 50 лет:

Также Беллингем стал вторым англичанином после Гари Линекера, забившим 6 голов с игры на одном чемпионате мира.

Англичане с 6+ голами с игры на одном чемпионате мира:

6 - Buts pour un milieu de terrain sur une édition de Coupe du Monde ces 50 dernières années :



6 - James Rodríguez en 2014

🆕 6 - Jude Bellingham en 2026



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