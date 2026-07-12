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  4. Беллингем повторил достижение Хамеса Родригеса и Гари Линекера на ЧМ
Чемпионат мира
12 июля 2026, 04:43 |
345
0

Беллингем повторил достижение Хамеса Родригеса и Гари Линекера на ЧМ

Англичанин – второй полузащитник за последние 50 лет, отметившийся 6 голами на одном ЧМ

12 июля 2026, 04:43 |
345
0
Беллингем повторил достижение Хамеса Родригеса и Гари Линекера на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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23-летний полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем повторил достижение колумбийца Хамеса Родригеса на чемпионатах мира.

В четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Норвегии англичанин оформил дубль (2:1) и довел до 6 голов свой бомбардирский актив на нынешнем мундиале.

За последние 50 лет на мировых первенствах среди полузащитников только Хамес Родригес и Джуд Беллингем забивали по 6 голов в рамках одного розыгрыша турнира.

Полузащитники с наибольшим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира за последние 50 лет:

  • 6 – Хамес Родригес (Колумбия), 2014
  • 6 – Джуд Беллингем (Англия), 2026

Также Беллингем стал вторым англичанином после Гари Линекера, забившим 6 голов с игры на одном чемпионате мира.

Англичане с 6+ голами с игры на одном чемпионате мира:

  • 6 – Гари Линекер (1986)
  • 6 – Джуд Беллингем (2026)
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Андрей Витренко Источник: Opta
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