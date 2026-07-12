Беллингем повторил достижение Хамеса Родригеса и Гари Линекера на ЧМ
Англичанин – второй полузащитник за последние 50 лет, отметившийся 6 голами на одном ЧМ
23-летний полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем повторил достижение колумбийца Хамеса Родригеса на чемпионатах мира.
В четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Норвегии англичанин оформил дубль (2:1) и довел до 6 голов свой бомбардирский актив на нынешнем мундиале.
За последние 50 лет на мировых первенствах среди полузащитников только Хамес Родригес и Джуд Беллингем забивали по 6 голов в рамках одного розыгрыша турнира.
Полузащитники с наибольшим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира за последние 50 лет:
- 6 – Хамес Родригес (Колумбия), 2014
- 6 – Джуд Беллингем (Англия), 2026
Также Беллингем стал вторым англичанином после Гари Линекера, забившим 6 голов с игры на одном чемпионате мира.
Англичане с 6+ голами с игры на одном чемпионате мира:
- 6 – Гари Линекер (1986)
- 6 – Джуд Беллингем (2026)
6 - Buts pour un milieu de terrain sur une édition de Coupe du Monde ces 50 dernières années :— OptaJean (@OptaJean) July 11, 2026
6 - James Rodríguez en 2014
🆕 6 - Jude Bellingham en 2026
Lien. pic.twitter.com/hInA2eSnJ6
Most non-penalty goals scored for England at a single major international tournament:— Squawka (@Squawka) July 11, 2026
◎ 6 - Gary Lineker
◉ 6 - Jude Bellingham
I'm sure you all know this, but Jude Bellingham is a midfielder. pic.twitter.com/f02RjL6Vw5
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