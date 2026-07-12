Сетка ЧМ-2026. Англия выбила Норвегию и ждет соперника в полуфинале

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Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира 2026.

В ночь на 12 июля англичане переиграли Норвегию со счетом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема.

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Англия стала третьим полуфиналистом ЧМ-2026. Следующим соперником подопечных Томаса Тухеля будет победитель пары Аргентина – Швейцария.

В 1/2 финала в верхней части сетки сойдутся Франция и Испания.

Результаты Англии на ЧМ-2026: Хорватия (4:2), Гана (0:0), Панама (2:0), ДР Конго (2:1), Мексика (3:2), Норвегия (2:1, д.в.)

Чемпионат мира 2026. 1/4 финала, 12 июля

Норвегия – Англия – 1:2 (д.в.)

Голы: Шельдеруп, 36 – Беллингем, 45+2, 93

Пары 1/4 финала ЧМ-2026

09.07. 23:00. Франция – Марокко – 2:0

– Марокко – 2:0 10.07. 22:00. Испания – Бельгия – 2:1

– Бельгия – 2:1 12.07. 00:00. Норвегия – Англия – 1:2 (д.в.)

– 1:2 (д.в.) 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария

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