Сетка ЧМ-2026. Англия выбила Норвегию и ждет соперника в полуфинале
Англичане одолели норвежцев со счетом 2:1 и сыграют либо с Аргентиной, либо со Швейцарией
Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира 2026.
В ночь на 12 июля англичане переиграли Норвегию со счетом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема.
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Англия стала третьим полуфиналистом ЧМ-2026. Следующим соперником подопечных Томаса Тухеля будет победитель пары Аргентина – Швейцария.
В 1/2 финала в верхней части сетки сойдутся Франция и Испания.
Результаты Англии на ЧМ-2026: Хорватия (4:2), Гана (0:0), Панама (2:0), ДР Конго (2:1), Мексика (3:2), Норвегия (2:1, д.в.)
Чемпионат мира 2026. 1/4 финала, 12 июля
Норвегия – Англия – 1:2 (д.в.)
Голы: Шельдеруп, 36 – Беллингем, 45+2, 93
Пары 1/4 финала ЧМ-2026
- 09.07. 23:00. Франция – Марокко – 2:0
- 10.07. 22:00. Испания – Бельгия – 2:1
- 12.07. 00:00. Норвегия – Англия – 1:2 (д.в.)
- 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария
Сетка плей-офф ЧМ-2026
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