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Чемпионат мира
12 июля 2026, 02:55 | Обновлено 12 июля 2026, 03:09
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Сетка ЧМ-2026. Англия выбила Норвегию и ждет соперника в полуфинале

Англичане одолели норвежцев со счетом 2:1 и сыграют либо с Аргентиной, либо со Швейцарией

12 июля 2026, 02:55 | Обновлено 12 июля 2026, 03:09
226
0
Сетка ЧМ-2026. Англия выбила Норвегию и ждет соперника в полуфинале
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира 2026.

В ночь на 12 июля англичане переиграли Норвегию со счетом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема.

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Англия стала третьим полуфиналистом ЧМ-2026. Следующим соперником подопечных Томаса Тухеля будет победитель пары Аргентина – Швейцария.

В 1/2 финала в верхней части сетки сойдутся Франция и Испания.

Результаты Англии на ЧМ-2026: Хорватия (4:2), Гана (0:0), Панама (2:0), ДР Конго (2:1), Мексика (3:2), Норвегия (2:1, д.в.)

Чемпионат мира 2026. 1/4 финала, 12 июля

Норвегия – Англия – 1:2 (д.в.)

Голы: Шельдеруп, 36 – Беллингем, 45+2, 93

Пары 1/4 финала ЧМ-2026

  • 09.07. 23:00. Франция – Марокко – 2:0
  • 10.07. 22:00. Испания – Бельгия – 2:1
  • 12.07. 00:00. Норвегия – Англия – 1:2 (д.в.)
  • 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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