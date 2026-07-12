Бывшая мисс Хорватии и самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 Ивана Кнолль пришла на матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии.

Кнолль присутствует на трибунах стадиона Хард Рок в Майами-Гарденс, где и проходит поединок. Ивана пришла в коротких джинсовых шортах и в откровенной верхней части бикини с цифрой 9 – номером форварда норвежской команды Эрлинга Холанда.

Кнолль побывала на всех поединках Хорватии на этом ЧМ – хорваты покинули мундиаль на стадии 1/16 финала, уступив Португалии 1:2.

Норвегия и Англия забили по одному голу в первом тайме – отличились Андреас Шельдеруп и Джуд Беллингем.

ФОТО. Пышногрудая Кнолль пришла на полуфинал ЧМ в бикини с номером Холанда