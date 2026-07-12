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Чемпионат мира
12 июля 2026, 01:25 | Обновлено 12 июля 2026, 01:30
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0

ФОТО. Пышногрудая Кнолль пришла на полуфинал ЧМ в бикини с номером Холанда

Ивана Кнолль присутстует на арене Хард-Рок, где играют сборные Англии и Норвегии

12 июля 2026, 01:25 | Обновлено 12 июля 2026, 01:30
418
0
ФОТО. Пышногрудая Кнолль пришла на полуфинал ЧМ в бикини с номером Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Ивана Кнолль
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Бывшая мисс Хорватии и самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 Ивана Кнолль пришла на матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии.

Кнолль присутствует на трибунах стадиона Хард Рок в Майами-Гарденс, где и проходит поединок. Ивана пришла в коротких джинсовых шортах и в откровенной верхней части бикини с цифрой 9 – номером форварда норвежской команды Эрлинга Холанда.

Кнолль побывала на всех поединках Хорватии на этом ЧМ – хорваты покинули мундиаль на стадии 1/16 финала, уступив Португалии 1:2.

Норвегия и Англия забили по одному голу в первом тайме – отличились Андреас Шельдеруп и Джуд Беллингем.

ФОТО. Пышногрудая Кнолль пришла на полуфинал ЧМ в бикини с номером Холанда

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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