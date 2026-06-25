ФОТО. Самая горячая фанатка ЧМ-2026 снова впечатлила своим образом

Известная хорватская модель и инфлюенсер Ивана Кнолль снова привлекла внимание болельщиков на чемпионате мира-2026.

33-летняя фанатка сборной Хорватии посетила матч группового этапа против Панамы и поддержала «клетчатых» в ярком образе. Фото со стадиона Ивана опубликовала на своей странице в Instagram.

Для сборной Хорватии этот вечер получился успешным. Команда одержала минимальную победу над Панамой со счетом 1:0, а легендарный Лука Модрич провел свой 200-й матч за национальную команду.

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Кнолль обрела настоящую мировую популярность на мундиале-2022 в Катаре, где ее откровенные образы активно обсуждали в соцсетях. С тех пор ее часто называют «World Cup Girl» и одной из самых известных болельщиц чемпионатов мира.

Ивана родилась в Германии, но выросла в Загребе и имеет хорватские корни. Именно поэтому она регулярно поддерживает сборную Хорватии на крупных турнирах.