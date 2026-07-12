ФОТО. Церемония награждения. Носкова стала чемпионкой Уимблдона-2026
Смотрите фотогалерею финального матча и церемонии награждения
11 июля чешская теннисистка Линда Носкова (WTA 12) стала чемпионкой Уимблдона-2026.
В финале Носкова обыграла соотечественницу Каролину Мухову (WTA 9) в трехсетовом матче за 2 часа и 29 минут – 6:2, 5:7, 6:3.
Для 21-летней чешки это был дебютный финал на турнирах Grand Slam. Линда впервые в карьере завоевала трофей мейджора.
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На пути к первому трофею травяного мейджора Носкова также обыграла Эллу Зайдель, Камиллу Осорио, Сорану Кырстю, Мэдисон Киз, Элизе Мертенс и Марту Костюк.
После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения теннисисток. Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча, а также церемонии награждения!
ФОТО. Церемония награждения. Носкова стала чемпионкой Уимблдона-2026
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