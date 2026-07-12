Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Церемония награждения. Носкова стала чемпионкой Уимблдона-2026
Уимблдон
12 июля 2026, 00:45 | Обновлено 12 июля 2026, 01:24
302
0

ФОТО. Церемония награждения. Носкова стала чемпионкой Уимблдона-2026

Смотрите фотогалерею финального матча и церемонии награждения

12 июля 2026, 00:45 | Обновлено 12 июля 2026, 01:24
302
0
ФОТО. Церемония награждения. Носкова стала чемпионкой Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

11 июля чешская теннисистка Линда Носкова (WTA 12) стала чемпионкой Уимблдона-2026.

В финале Носкова обыграла соотечественницу Каролину Мухову (WTA 9) в трехсетовом матче за 2 часа и 29 минут – 6:2, 5:7, 6:3.

Для 21-летней чешки это был дебютный финал на турнирах Grand Slam. Линда впервые в карьере завоевала трофей мейджора.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

На пути к первому трофею травяного мейджора Носкова также обыграла Эллу Зайдель, Камиллу Осорио, Сорану Кырстю, Мэдисон Киз, Элизе Мертенс и Марту Костюк.

После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения теннисисток. Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча, а также церемонии награждения!

ФОТО. Церемония награждения. Носкова стала чемпионкой Уимблдона-2026

karolina-muhova-linda-noskova-final-uimbldona-2026
karolina-muhova-linda-noskova-final-uimbldona-2026-foto-1
karolina-muhova-linda-noskova-final-uimbldona-2026-foto-2
karolina-muhova-linda-noskova-final-uimbldona-2026-foto-3
karolina-muhova-linda-noskova-final-uimbldona-2026-foto-4

По теме:
Каролина Мухова – Линда Носкова. Финал Уимблдона-2026. Видеообзор матча
Рекорды и достижения, которые покорились Носковой на Уимблдоне-2026
Мухова и Носкова в чешском дерби определили чемпионку Уимблдона-2026
Линда Носкова Каролина Мухова фото фотогалерея Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Бокс | 11 июля 2026, 02:51 5
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»

Боксер – о действиях рефери в поединке с Александром

Франция совершила камбэк и практически обеспечила Украине место в ЛН 2027
Волейбол | 11 июля 2026, 20:15 12
Франция совершила камбэк и практически обеспечила Украине место в ЛН 2027
Франция совершила камбэк и практически обеспечила Украине место в ЛН 2027

Состоялся ключевой матч за сохранение места в международном турнире по волейболу

Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Футбол | 11.07.2026, 04:11
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Бокс | 11.07.2026, 08:20
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.07
Теннис | 11.07.2026, 18:38
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.07
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.07
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Франция – Марокко – 2:0. Мбаппе, Дембеле и полуфинал ЧМ. Видео голов, обзор
Франция – Марокко – 2:0. Мбаппе, Дембеле и полуфинал ЧМ. Видео голов, обзор
10.07.2026, 01:30
Футбол
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 3
Футбол
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
11.07.2026, 07:49 10
Футбол
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
11.07.2026, 07:25 74
Биатлон
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 25
Футбол
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем