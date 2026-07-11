Юрий ВИРТ: «Матч Норвегия – Англия обещает быть самым интересным»

Экс-голкипер «Шахтера», тренер Юрий Вирт поделился мнением о фаворитах чемпионата мира.

«Сейчас фаворит турнира – Франция. У этой сборной мощный подбор исполнителей во главе с Мбаппе, Дембеле и Олисе. А еще Франция очень сильна своей командной игрой. Это заслуга опытного наставника Дидье Дешама. Этот коуч отлично знает возможности игроков, потому что тренирует команду с 2014 года.

Не стоит списывать из числа претендентов на успех и команду Англии, даже несмотря на то, что у нее были проблемы в матчах со сборными Мексики и Демократической Республики Конго. Впрочем, не факт, что англичане обыграют норвежцев в четвертьфинале, поскольку у скандинавской сборной есть феноменальная группа атакующих игроков и надежный вратарь. На мой взгляд, матч Норвегия – Англия обещает быть самым интересным среди всех четвертьфиналов».

Поединок англичан и норвежцев стартует в считанные минуты.