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  4. Юрий ВИРТ: «Матч Норвегия – Англия обещает быть самым интересным»
Чемпионат мира
11 июля 2026, 23:39 |
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Юрий ВИРТ: «Матч Норвегия – Англия обещает быть самым интересным»

Юрий Вирт назвал двух фаворитов чемпионата мира

11 июля 2026, 23:39 |
110
0
Юрий ВИРТ: «Матч Норвегия – Англия обещает быть самым интересным»
ФК Нива. Юрий Вирт
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Экс-голкипер «Шахтера», тренер Юрий Вирт поделился мнением о фаворитах чемпионата мира.

«Сейчас фаворит турнира – Франция. У этой сборной мощный подбор исполнителей во главе с Мбаппе, Дембеле и Олисе. А еще Франция очень сильна своей командной игрой. Это заслуга опытного наставника Дидье Дешама. Этот коуч отлично знает возможности игроков, потому что тренирует команду с 2014 года.

Не стоит списывать из числа претендентов на успех и команду Англии, даже несмотря на то, что у нее были проблемы в матчах со сборными Мексики и Демократической Республики Конго. Впрочем, не факт, что англичане обыграют норвежцев в четвертьфинале, поскольку у скандинавской сборной есть феноменальная группа атакующих игроков и надежный вратарь. На мой взгляд, матч Норвегия – Англия обещает быть самым интересным среди всех четвертьфиналов».

Поединок англичан и норвежцев стартует в считанные минуты.

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Руслан Полищук Источник: Expres Online
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