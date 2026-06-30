Юрий ВИРТ: «Сборная Германии – проблемная команда. Не имели права»

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о стартовых поединках 1/16 финала мирового форума, который проходит в США, Мексике и Канаде.

– Началось самое интересное: борьба на вылет. Уже позади групповой раунд, где хватало прогнозируемых результатов. Надеюсь, что в дальнейшем разница в классе участников ЧМ уже будет не существенна.

– Считаете, что в тех трех поединках, уже ставших историей, результаты по игре?

– Во всяком случае, интрига держала всех в напряжении. Даже в том единственном противостоянии, где обошлось без футбольной лотереи для определения победителя, Япония заслуживала лучшей участи. Однако все решило высокое индивидуальное мастерство бразильца Мартинелли, забившего победный гол под занавес противостояния. Конечно, немного жаль японцев, которые произвели очень хорошее впечатление. Если бы неудача постигла бразильцев, это негативно сказалось бы на статусе соревнований.

– На ваш взгляд, поражение немцев от парагвайцев в серии послематчевых пенальти – это сенсация?

– Скорее всего – неожиданность. По крайней мере, еще заключительный матч группового этапа с эквадорцами показал, что Бундестим – проблемная сборная. Вспоминается, что в свое время известный английский нападающий, а ныне популярный эксперт Гарри Линекер отмечал, что в футбол играют 22 человека, однако всегда побеждают немцы. Это выражение уже не соответствует действительности, потому что в последние годы немцы ничего не выиграют на международной арене. Поймал себя на мнении, что оппоненты оказались способными учениками, потому что одерживают верх над немцами благодаря их «козырям»: терпению, тактической гибкости, умению оказываться в нужном месте в нужный момент и наносить результативный «выстрел». И хотя Бундестим в последние годы действительно притормозила, она все равно не имела права уступать парагвайцам. Это очень чувствительный удар по имиджу немецкого футбола.

– А в поединке Нидерланды – Марокко вы отдавал предпочтение?

– Расценивал шансы соперников как 50 на 50. Так и произошло. В футбольной лотерее счастливый билет достался марокканцам, которые подтвердили, что остаются одними из сильнейших в мире.

– Тогда напоследок, кого считаете фаворитом в борьбе за чемпионский титул?

– Думаю, что вершина подчинится одной из трех сборных: Бразилии, Англии или Франции. А сборной-открытием станет Норвегия.