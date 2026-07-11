Пикфорд станет новым рекордсменом сборной Англии по количеству матчей на ЧМ

Голкипер Эвертона Джордан Пикфорд станет рекордсменом сборной Англии по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.

Четвертьфинал ЧМ-2026 против сборной Норвегии станет для вратаря 18-м в составе национальной сборной на мировых первенствах.

По количеству сыгранных матчей Пикфорд обгонит Питера Шилтона, в свое время сыгравшего 17 поединков на мундиалях.

Другой игрок сборной Англии, Гарри Кейн, сравнится с Шилтоном, сыграв против Норвегии свой 17-й матч за сборную.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии на чемпионатах мира (с учетом игры Норвегия – Англия)

18 – Джордан Пикфорд

17 – Питер Шилтон

17 – Гарри Кейн

16 – Джон Стоунз

15 – Маркус Рэшфорд

14 – Бобби Чарльтон

14 – Эшли Коул

14 – Терри Бутчер

14 – Бобби Мур