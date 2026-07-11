Пикфорд станет новым рекордсменом сборной Англии по количеству матчей на ЧМ
Кейн догонит Шилтона и разделит с ним второе место
Голкипер Эвертона Джордан Пикфорд станет рекордсменом сборной Англии по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.
Четвертьфинал ЧМ-2026 против сборной Норвегии станет для вратаря 18-м в составе национальной сборной на мировых первенствах.
По количеству сыгранных матчей Пикфорд обгонит Питера Шилтона, в свое время сыгравшего 17 поединков на мундиалях.
Другой игрок сборной Англии, Гарри Кейн, сравнится с Шилтоном, сыграв против Норвегии свой 17-й матч за сборную.
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии на чемпионатах мира (с учетом игры Норвегия – Англия)
18 – Джордан Пикфорд
17 – Питер Шилтон
17 – Гарри Кейн
16 – Джон Стоунз
15 – Маркус Рэшфорд
14 – Бобби Чарльтон
14 – Эшли Коул
14 – Терри Бутчер
14 – Бобби Мур
History made for England's No.1💚— Match of the Day (@BBCMOTD) July 11, 2026
Jordan Pickford has overtaken Peter Shilton to become England’s outright all-time leading appearance maker at the FIFA World Cup. 👏 pic.twitter.com/l72CzziGu7
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