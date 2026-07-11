Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пикфорд станет новым рекордсменом сборной Англии по количеству матчей на ЧМ
Чемпионат мира
11 июля 2026, 22:54 |
301
0

Пикфорд станет новым рекордсменом сборной Англии по количеству матчей на ЧМ

Кейн догонит Шилтона и разделит с ним второе место

11 июля 2026, 22:54 |
301
0
Пикфорд станет новым рекордсменом сборной Англии по количеству матчей на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Голкипер Эвертона Джордан Пикфорд станет рекордсменом сборной Англии по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.

Четвертьфинал ЧМ-2026 против сборной Норвегии станет для вратаря 18-м в составе национальной сборной на мировых первенствах.

По количеству сыгранных матчей Пикфорд обгонит Питера Шилтона, в свое время сыгравшего 17 поединков на мундиалях.

Другой игрок сборной Англии, Гарри Кейн, сравнится с Шилтоном, сыграв против Норвегии свой 17-й матч за сборную.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии на чемпионатах мира (с учетом игры Норвегия – Англия)

18 – Джордан Пикфорд
17 – Питер Шилтон
17 – Гарри Кейн
16 – Джон Стоунз
15 – Маркус Рэшфорд
14 – Бобби Чарльтон
14 – Эшли Коул
14 – Терри Бутчер
14 – Бобби Мур

По теме:
Норвегия – Англия. Текстовая трансляция. LIVE
Чемпион мира – 1998: «Из 104 матчей ЧМ-2026 будет 10, которые понравились»
Экс-арбитр ФИФА: «Трамп держит Инфантино за яйца»
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Англии по футболу сборная Норвегии по футболу Джордан Пикфорд Гарри Кейн Питер Шилтон
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Бокс | 11 июля 2026, 02:51 4
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»

Боксер – о действиях рефери в поединке с Александром

Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Футбол | 11 июля 2026, 07:49 10
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером

Илья открыт для перехода в «Ливерпуль»

В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Бокс | 11.07.2026, 08:20
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Пономарев рассказал, что ему не понравилось в игре ЛНЗ против Олимпии
Футбол | 11.07.2026, 22:19
Пономарев рассказал, что ему не понравилось в игре ЛНЗ против Олимпии
Пономарев рассказал, что ему не понравилось в игре ЛНЗ против Олимпии
Мухова и Носкова в чешском дерби определили чемпионку Уимблдона-2026
Теннис | 11.07.2026, 20:36
Мухова и Носкова в чешском дерби определили чемпионку Уимблдона-2026
Мухова и Носкова в чешском дерби определили чемпионку Уимблдона-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
11.07.2026, 02:32 1
Футбол
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
10.07.2026, 11:16 10
Теннис
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 25
Футбол
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 23
Футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
11.07.2026, 08:42 18
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Битва титанов: определена первая полуфинальная пара
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Битва титанов: определена первая полуфинальная пара
11.07.2026, 00:10 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем