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Чемпионат мира
11 июля 2026, 22:47 | Обновлено 11 июля 2026, 22:48
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Норвегия и Англия определили стартовые составы на суперматч ЧМ-2026

Матч начнется в полночь

11 июля 2026, 22:47 | Обновлено 11 июля 2026, 22:48
1306
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Норвегия и Англия определили стартовые составы на суперматч ЧМ-2026
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В ночь на 12 июля состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира-2026, в котором сборная Норвегии встретится с Англией.

Поединок пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы команд:

Норвегия: Нюланд, Рюерсон, Айер, Хеггем, Меллер Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Серлот, Холанд, Шельдеруп.

Англия: Пикфорд, Стоунз, Конса, О'Райли, Гехи, Андерсон, Беллингем, Райс, Мадуэке, Гордон, Кейн.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Більшість вболіватиме за Норвегію. Але об'єктивно в Англії рівень гравців набагато сильніший 
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