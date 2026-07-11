Норвегия и Англия определили стартовые составы на суперматч ЧМ-2026
Матч начнется в полночь
В ночь на 12 июля состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира-2026, в котором сборная Норвегии встретится с Англией.
Поединок пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 00:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стали известны стартовые составы команд:
Норвегия: Нюланд, Рюерсон, Айер, Хеггем, Меллер Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Серлот, Холанд, Шельдеруп.
Англия: Пикфорд, Стоунз, Конса, О'Райли, Гехи, Андерсон, Беллингем, Райс, Мадуэке, Гордон, Кейн.
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