25 миллионов евро. Аякс может выкупить лидера Жироны

Амстердамский «Аякс» проявляет интерес к марокканскому полузащитнику каталонской «Жироны» Аззедину Унаи, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры ведутся как на уровне клубов, так и лично с 26-летним футболистом. В его контракте есть клаузула, которая составляет 25 миллионов евро.

Новый главный тренер «Аякса» Мичел хочет снова работать с игроком, но клуб пытается снизить сумму трансфера.

В сезоне 2025/26 Аззедин Унаи провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аякс» пытался подписать Матвея Пономаренко.