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Чемпионат мира
11 июля 2026, 22:19 | Обновлено 11 июля 2026, 22:21
139
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Пономарев рассказал, что ему не понравилось в игре ЛНЗ против Олимпии

11 июля футболисты ЛНЗ победили сразу в двух спаррингах

11 июля 2026, 22:19 | Обновлено 11 июля 2026, 22:21
139
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Пономарев рассказал, что ему не понравилось в игре ЛНЗ против Олимпии
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев
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Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о двух очередных контрольных матчах на зарубежном этапе подготовки, в которых его подопечные взяли верх над венгерским МТК и словенской «Олимпией», соответственно, 4:0 и 1:0.

«Конечно, радует, что дважды победили, что сохранили свои ворота нетронутыми. Это добавляет уверенности. Но если по спаррингу с венграми к подопечным меньше претензий, особенно по второму тайма, когда добавили в агрессии, динамике и четырежды поразили цель, то по поединку со словенцами есть вопросы.

Удивило не только достаточно большое количество ошибок, но и то, что не все футболисты действовали так, как от них требовалось. Поэтому без серьезного разговора с ребятами не обойдется. Тем более, что все ближе исторический старт в Лиге конференций, в конце концов, и очередной спарринг-партнер – «Динамо» из хорватского Загреба – именитый, с огромным опытом выступлений в Лиге чемпионов».

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товарищеские матчи Олимпия Любляна учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Удачи украинскому ЛНЗ в еврокуппках!
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