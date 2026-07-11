Пономарев рассказал, что ему не понравилось в игре ЛНЗ против Олимпии

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о двух очередных контрольных матчах на зарубежном этапе подготовки, в которых его подопечные взяли верх над венгерским МТК и словенской «Олимпией», соответственно, 4:0 и 1:0.

«Конечно, радует, что дважды победили, что сохранили свои ворота нетронутыми. Это добавляет уверенности. Но если по спаррингу с венграми к подопечным меньше претензий, особенно по второму тайма, когда добавили в агрессии, динамике и четырежды поразили цель, то по поединку со словенцами есть вопросы.

Удивило не только достаточно большое количество ошибок, но и то, что не все футболисты действовали так, как от них требовалось. Поэтому без серьезного разговора с ребятами не обойдется. Тем более, что все ближе исторический старт в Лиге конференций, в конце концов, и очередной спарринг-партнер – «Динамо» из хорватского Загреба – именитый, с огромным опытом выступлений в Лиге чемпионов».