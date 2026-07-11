Шуховцев рассказал, почему травма Куртуа помешала Бельгии пройти Испанию

Известный в прошлом вратарь Игорь Шуховцев, ныне отвечающий за подготовку киперов в луганской «Заре», эксклюзивно для Sport.ua рассказал, отразилась ли травма Тибо Куртуа на итоге четвертьфинального поединка ЧМ, в котором бельгийцы уступили испанцам – 1:2.

«Уверен, если бы Куртуа на 71-й минуте при счете 1:1 не оставил поле из-за травмы, то у сборной Бельгии было бы больше шансов достичь положительного результата. Во-первых, Тибо – один из лучших вратарей мира, пользуется большим авторитетом, и в психологическом аспекте он незаурядный «козырь».

Во-вторых, Куртуа уже много лет успешно играет в Ла Лиге, назубок знает возможности испанских футболистов, и если бы дело дошло до серии послематчевых пенальти, то значительно усложнил бы жизнь пиренейцам.

Но это уже история. Я не могу сказать, что заменивший Куртуа Сенне Ламменс все испортил, однако то, что не выручил, – однозначно. На 89-й минуте бельгийцы допустили коллективную ошибку, которая оказалась решающей и привела к пропущенному голу. Когда стоппера испанцев Пау Кубарси вывели на ударную позицию, его никто из бельгийцев не встретил в опорной зоне. Похоже, Ламменс не заметил момент выстрела, и когда мяч вынырнул из-за плотного ряда ног, то он отразил его в падении перед собой.

К сожалению, почему-то не подстраховали кипера центральные защитники, позволившие опередить себя удачно сыгравшему на добивании испанцу Микелю Мерино.

Это и привело к тому, что испанцы продолжают битву за чемпионский титул, а бельгийцы с травмированным Куртуа досрочно возвращаются домой».

Ранее тренер сборной Аргентины предостерег от недооценки Швейцарии.