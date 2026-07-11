«Они здесь не случайно». Коуч Аргентины предостерег от недооценки Швейцарии
Скалони считает, что у швейцарцев есть свои козыри
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался по поводу предстоящего матча со сборной Швейцарии в четвертьфинале ЧМ-2026.
В 1/8 финала швейцарцы обыграли Колумбию (0:0, 4:3 по пенальти), в то время как аргентинцы на этой стадии победили Египет (3:2).
«Легких матчей или одинаковых соперников не бывает. Швейцария – очень хорошая команда. Она всегда борется, имеет традиции и опытных игроков. Они здесь не случайно. Особенно сильны они в физическом плане», – сказал тренер.
Матч Аргентина – Швейцария состоится в ночь на 12 июля. Начало встречи – в 04:00.
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