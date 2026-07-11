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  4. «Они здесь не случайно». Коуч Аргентины предостерег от недооценки Швейцарии
Чемпионат мира
11 июля 2026, 18:50 |
199
0

«Они здесь не случайно». Коуч Аргентины предостерег от недооценки Швейцарии

Скалони считает, что у швейцарцев есть свои козыри

11 июля 2026, 18:50 |
199
0
«Они здесь не случайно». Коуч Аргентины предостерег от недооценки Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался по поводу предстоящего матча со сборной Швейцарии в четвертьфинале ЧМ-2026.

В 1/8 финала швейцарцы обыграли Колумбию (0:0, 4:3 по пенальти), в то время как аргентинцы на этой стадии победили Египет (3:2).

«Легких матчей или одинаковых соперников не бывает. Швейцария – очень хорошая команда. Она всегда борется, имеет традиции и опытных игроков. Они здесь не случайно. Особенно сильны они в физическом плане», – сказал тренер.

Матч Аргентина – Швейцария состоится в ночь на 12 июля. Начало встречи – в 04:00.

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Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: ASAP text
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