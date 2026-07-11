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  4. Лионель СКАЛОНИ: «Месси – машина. Мало кто ждал такого в 39 лет»
Чемпионат мира
11 июля 2026, 14:55 | Обновлено 11 июля 2026, 15:04
214
0

Лионель СКАЛОНИ: «Месси – машина. Мало кто ждал такого в 39 лет»

Тренер сборной Аргентины восхищен игрой форварда

11 июля 2026, 14:55 | Обновлено 11 июля 2026, 15:04
214
0
Лионель СКАЛОНИ: «Месси – машина. Мало кто ждал такого в 39 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не удивлен тому, что Лионель Месси в 39 лет остается в хорошей физической форме и является ключевым игроком команды.

«Месси пробегает каждый матч примерно одинаковую дистанцию. Он хорошо себя готовит физически и отдает себя полностью на поле. Лионель постоянно создает моменты – и в этом плане он машина».

«Мало кто ждал, что в 39 лет он будет на таком уровне. Пока он сам этого хочет, он будет лучшим», – сказал Скалони.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Швейцарии.

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Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Скалони
Иван Зинченко Источник: Reuters
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