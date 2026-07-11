Лионель СКАЛОНИ: «Месси – машина. Мало кто ждал такого в 39 лет»

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не удивлен тому, что Лионель Месси в 39 лет остается в хорошей физической форме и является ключевым игроком команды.

«Месси пробегает каждый матч примерно одинаковую дистанцию. Он хорошо себя готовит физически и отдает себя полностью на поле. Лионель постоянно создает моменты – и в этом плане он машина».

«Мало кто ждал, что в 39 лет он будет на таком уровне. Пока он сам этого хочет, он будет лучшим», – сказал Скалони.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Швейцарии.