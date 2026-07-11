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  4. «Могут уколоть». Безус дал прогноз на матч ЧМ Аргентина – Швейцария
Чемпионат мира
11 июля 2026, 19:30 |
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«Могут уколоть». Безус дал прогноз на матч ЧМ Аргентина – Швейцария

Наш эксперт считает, что действующим чемпионам мира будет непросто в предстоящем поединке

11 июля 2026, 19:30 |
75
0
«Могут уколоть». Безус дал прогноз на матч ЧМ Аргентина – Швейцария
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Последняя сборная, которая выйдет в полуфинал чемпионата мира по киевскому времени станет известна 12 июля утром. Именно тогда сильнейшего определят действующий чемпион мира Аргентина и Швейцария. Об этом противостоянии эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус.

– Я не сомневаюсь, что на стадии четвертьфинала усталость накапливается у всех сборных, которые еще принимают участие в турнире, – сказал Безус. – Аргентина не очень уверенно выглядела в матче с Египтом, где разгорелись не шуточные страсти. Впрочем, результат уже никто не отменит. Я с самого начал говорил, что не верю в аргентинцев, но команда Лионеля Скалони с трудностями, но преодолевает раунд за раундом.

Швейцария, не являясь топовой сборной, на текущем чемпионате мира показывает достойную игру, действуя надежно, но в любой момент может уколоть соперника. Понятно, что в поединке с Аргентиной будет крайне сложно. Но я не сомневаюсь и в том, что и фавориту противостояния в этой встрече придется очень сильно попотеть, чтобы добиться нужного для себя результата.

Безусловно, для Швейцарии это уже успех – оказаться в четвертьфинале, но, понятное дело, что подопечные Мурата Якина сделают все для того, чтобы сотворить сенсацию. Смогут ли они остановить Месси? Если он будет действовать так, как в последние 15 минут матча против Египта, то вряд ли. Ставлю – 2:0 на действующих чемпионов мира.

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Роман Безус ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу Мурат Якин Лионель Месси Лионель Скалони эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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