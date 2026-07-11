Поставил Криша на место! Фернандеш ответил на вызывающие слова Роналду
Евро-2016 – не только заслуга КриРо
Слова 41-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду о том, что без него национальная команда ничего не выигрывала, вызвали широкий общественный резонанс на родине футболиста.
Своей реакцией на это отличился и лидер «лузитан» Бруно Фернандеш. В своём Instagram он опубликовал подборку ключевых эпизодов из финала Евро-2016 – турнира, который Португалия выиграла при участии Роналду.
На видео Криштиану появляется лишь в начале, улыбаясь в камеру. Ключевые же роли в решающем матче сыграли центральный защитник Пепе, ставший настоящей стеной в обороне и признанный лучшим игроком матча, вратарь португальцев Руй Патрисиу, совершивший 7 сверхважных сейвов в ходе встречи, и нападающий Эдер, забивший единственный гол дальним ударом в ближний угол ворот Уго Льориса.
Криштиану в этой игре получил травму уже на 25-й минуте и был вынужден со слезами покинуть поле.
Bruno Fernandes est un Homme.— ANT (@ArseneNkongolo9) July 10, 2026
Après la déclaration de Cristiano Ronaldo affirmant que le Portugal a remporté l'Euro grâce à lui, le milieu de Manchester United a répondu avec une courte vidéo retraçant le scénario de cette finale. On y voit surtout les arrêts héroïques du… pic.twitter.com/xrk982ejY9
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