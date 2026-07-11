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Чемпионат мира
11 июля 2026, 17:11 | Обновлено 11 июля 2026, 17:22
1356
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Поставил Криша на место! Фернандеш ответил на вызывающие слова Роналду

Евро-2016 – не только заслуга КриРо

11 июля 2026, 17:11 | Обновлено 11 июля 2026, 17:22
1356
3 Comments
Поставил Криша на место! Фернандеш ответил на вызывающие слова Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Фернандеш и Роналду
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Слова 41-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду о том, что без него национальная команда ничего не выигрывала, вызвали широкий общественный резонанс на родине футболиста.

Своей реакцией на это отличился и лидер «лузитан» Бруно Фернандеш. В своём Instagram он опубликовал подборку ключевых эпизодов из финала Евро-2016 – турнира, который Португалия выиграла при участии Роналду.

На видео Криштиану появляется лишь в начале, улыбаясь в камеру. Ключевые же роли в решающем матче сыграли центральный защитник Пепе, ставший настоящей стеной в обороне и признанный лучшим игроком матча, вратарь португальцев Руй Патрисиу, совершивший 7 сверхважных сейвов в ходе встречи, и нападающий Эдер, забивший единственный гол дальним ударом в ближний угол ворот Уго Льориса.

Криштиану в этой игре получил травму уже на 25-й минуте и был вынужден со слезами покинуть поле.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Крістіана рональда без модріча навигравала би стільки, скільки з португалами)
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