Поставил Криша на место! Фернандеш ответил на вызывающие слова Роналду

Слова 41-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду о том, что без него национальная команда ничего не выигрывала, вызвали широкий общественный резонанс на родине футболиста.

Своей реакцией на это отличился и лидер «лузитан» Бруно Фернандеш. В своём Instagram он опубликовал подборку ключевых эпизодов из финала Евро-2016 – турнира, который Португалия выиграла при участии Роналду.

На видео Криштиану появляется лишь в начале, улыбаясь в камеру. Ключевые же роли в решающем матче сыграли центральный защитник Пепе, ставший настоящей стеной в обороне и признанный лучшим игроком матча, вратарь португальцев Руй Патрисиу, совершивший 7 сверхважных сейвов в ходе встречи, и нападающий Эдер, забивший единственный гол дальним ударом в ближний угол ворот Уго Льориса.

Криштиану в этой игре получил травму уже на 25-й минуте и был вынужден со слезами покинуть поле.