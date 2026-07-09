Легенда сборной Франции: «Игроки Португалии бойкотировали Роналду»
Юрий Джоркаефф жестко раскритиковал португальцев
Бывший игрок сборной Франции, чемпион мира 1998 года Юрий Джоркаефф раскритиковал футболистов национальной сборной Португалии после вылета с ЧМ-2026.
В 1/8 финала турнира португальцы уступили сборной Испании (0:1). По мнению эксперта, «лузитанам» следовало активнее взаимодействовать с 41-летним лидером команды Криштиану Роналду.
«Сборная Португалии должна была играть на Криштиану Роналду, но не делала этого. Было ощутимо, что его бойкотировали собственные партнеры по команде. Ему не создавали моментов, не обеспечивали наилучших условий. Мы знаем Криштиану – он играет так уже много лет. Чего вы ожидаете? Что он изменится?
Если вы решили выпустить его на поле, то должны позаботиться о том, чтобы команда играла именно на Криштиану. Что мне не понравилось в этой команде, так это то, что все перекладывали вину [за поражение] на Роналду», – заявил Джоркаефф.
Для Роналду этот ЧМ стал шестым и последним в карьере. Он так и не выиграл ни одного титула чемпиона мира.
🗣️ Youri Djorkaeff : "Si tu prends Cristiano Ronaldo, il faut que l'équipe joue pour Cristiano Ronaldo, et ça n'a pas été le cas du tout. On sent qu'il a été boycotté par sa propre équipe. Il n'a pas été servi, il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions. Soit tu ne le… pic.twitter.com/wU71FqkYDG— After Foot RMC (@AfterRMC) July 9, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Команду ждет большой вызов