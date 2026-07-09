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Чемпионат мира
09 июля 2026, 17:55 | Обновлено 09 июля 2026, 18:25
1080
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Легенда сборной Франции: «Игроки Португалии бойкотировали Роналду»

Юрий Джоркаефф жестко раскритиковал португальцев

09 июля 2026, 17:55 | Обновлено 09 июля 2026, 18:25
1080
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Легенда сборной Франции: «Игроки Португалии бойкотировали Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Бывший игрок сборной Франции, чемпион мира 1998 года Юрий Джоркаефф раскритиковал футболистов национальной сборной Португалии после вылета с ЧМ-2026.

В 1/8 финала турнира португальцы уступили сборной Испании (0:1). По мнению эксперта, «лузитанам» следовало активнее взаимодействовать с 41-летним лидером команды Криштиану Роналду.

«Сборная Португалии должна была играть на Криштиану Роналду, но не делала этого. Было ощутимо, что его бойкотировали собственные партнеры по команде. Ему не создавали моментов, не обеспечивали наилучших условий. Мы знаем Криштиану – он играет так уже много лет. Чего вы ожидаете? Что он изменится?

Если вы решили выпустить его на поле, то должны позаботиться о том, чтобы команда играла именно на Криштиану. Что мне не понравилось в этой команде, так это то, что все перекладывали вину [за поражение] на Роналду», – заявил Джоркаефф.

Для Роналду этот ЧМ стал шестым и последним в карьере. Он так и не выиграл ни одного титула чемпиона мира.

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Андрей Плыгун Источник: RMC Sport
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І не заробили 150 пенальті крістіанці, а то вона би ого го, всім показала і набила рекордів 
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