Роналду установил уникальный антирекорд двух последних чемпионатов мира
Криштиану не предпринял никакой удачной попытки дриблинга на мундиале в 2022 и 2026 годах
Легендарный нападающий национальной сборной Португалии Криштиану Роналду не совершил ни одной удачной попытки дриблинга на чемпионате мира 2026 года.
Более того, на чемпионате мира 2022 года футболист также ни разу не сумел переиграть соперника один на один.
Таким образом, Криштиану является единственным нападающим за два последних розыгрыша чемпионатов мира, который, отыграв более 500 минут, не совершил ни одного удачного обвода.
Всего на двух последних чемпионатах мира Криштиану Роналду провел 10 матчей, отличившись лишь 4 забитыми мячами.
На чемпионате мира 2026 года Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии вылетел на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1).
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