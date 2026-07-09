Роналду установил уникальный антирекорд двух последних чемпионатов мира

Легендарный нападающий национальной сборной Португалии Криштиану Роналду не совершил ни одной удачной попытки дриблинга на чемпионате мира 2026 года.

Более того, на чемпионате мира 2022 года футболист также ни разу не сумел переиграть соперника один на один.

Таким образом, Криштиану является единственным нападающим за два последних розыгрыша чемпионатов мира, который, отыграв более 500 минут, не совершил ни одного удачного обвода.

Всего на двух последних чемпионатах мира Криштиану Роналду провел 10 матчей, отличившись лишь 4 забитыми мячами.

На чемпионате мира 2026 года Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии вылетел на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1).