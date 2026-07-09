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  4. Роналду установил уникальный антирекорд двух последних чемпионатов мира
Чемпионат мира
09 июля 2026, 04:32 |
93
0

Роналду установил уникальный антирекорд двух последних чемпионатов мира

Криштиану не предпринял никакой удачной попытки дриблинга на мундиале в 2022 и 2026 годах

09 июля 2026, 04:32 |
93
0
Роналду установил уникальный антирекорд двух последних чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Легендарный нападающий национальной сборной Португалии Криштиану Роналду не совершил ни одной удачной попытки дриблинга на чемпионате мира 2026 года.

Более того, на чемпионате мира 2022 года футболист также ни разу не сумел переиграть соперника один на один.

Таким образом, Криштиану является единственным нападающим за два последних розыгрыша чемпионатов мира, который, отыграв более 500 минут, не совершил ни одного удачного обвода.

Всего на двух последних чемпионатах мира Криштиану Роналду провел 10 матчей, отличившись лишь 4 забитыми мячами.

На чемпионате мира 2026 года Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии вылетел на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1).

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Криштиану Роналду ЧМ-2022 по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Португалии по футболу антирекорд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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