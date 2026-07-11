Аргентина – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира 12 июля в 04:00
12 июля состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Швейцарии.
Команды сыграют на арене Эрроухед Стэдиум в Каназас-Сити, штат Миссури (США).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток главного арбитра поединка – португальского судьи Жуана Пиньейру – прозвучит в 04:00 по Киеву.
Сборная Аргентины одержала пять побед: Алжир (3:0), Австрия (2:0), Иордания (3:1), Кабо-Верде (3:2, д.в.), Египет (3:2).
Сборная Швейцарии не без проблем выступает на этом мировом первенстве: Катар (1:1), Босния и Герцеговина (4:1), Канада (2:1), Алжир (2:0), Колумбия (0:0, пен. 4:3).
Главным тренером аргентинцев является Лионель Скалони. Швейцарцев тренирует Мурат Якин.
Победитель противостояния Аргентина – Швейцария в полуфинале ЧМ-2026 сыграет с победителем пары Норвегия – Англия.
Аргентина – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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