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Чемпионат мира
11 июля 2026, 16:17 |
77
0

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Аргентина – Швейцария

Поединок начнется 12 июля в 04:00 по Киеву

11 июля 2026, 16:17 |
77
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Аргентина – Швейцария
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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В ночь на 12 июля сборные Аргентины и Швейцарии проведут матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Встреча состоится на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити, штат Миссури. Поединок начнется в 00:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Аргентины – Лионель Скалони. Наставник швейцарцев – Мурат Якин.

Победитель противостояния в полуфинале встретится либо с Норвегией, либо с Англией.

Аргентина – Швейцария
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Трансляция матча В эфире

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Аргентина – Швейцария

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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