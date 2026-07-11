В ночь на 12 июля сборные Аргентины и Швейцарии проведут матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Встреча состоится на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити, штат Миссури. Поединок начнется в 00:00 по Киеву.

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Главный тренер Аргентины – Лионель Скалони. Наставник швейцарцев – Мурат Якин.

Победитель противостояния в полуфинале встретится либо с Норвегией, либо с Англией.

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Аргентина – Швейцария

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.