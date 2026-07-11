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Греция
11 июля 2026, 22:06 | Обновлено 11 июля 2026, 22:36
1281
0

Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне

На футболиста рассчитывают в Греции

11 июля 2026, 22:06 | Обновлено 11 июля 2026, 22:36
1281
0
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар определился с будущим украинского нападающего Романа Яремчука.

По информации греческих СМИ, баскский специалист провел личную беседу с 30-летним форвардом и дал понять, что рассчитывает на него в новом сезоне. Наставник высоко оценивает игровые качества украинца и считает, что тот способен придать команде вариативности и глубины в атаке.

Таким образом, Мендилибар фактически опроверг слухи о возможном уходе Яремчука, которого в последнее время связывали с французским «Лионом». Тренер не хочет терять опытного нападающего и видит для него важную роль в команде.

Яремчук выступает за «Олимпиакос» с лета 2024 года. Его контракт с греческим клубом действует до июня 2028 года, а трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 3,5 млн евро.

В сезоне 2025/26 украинец провел 27 матчей в чемпионате Греции, забил один гол и отдал две голевые передачи. При этом в составе сборной Украины на счету форварда 69 матчей и 18 забитых мячей.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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