Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
На футболиста рассчитывают в Греции
Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар определился с будущим украинского нападающего Романа Яремчука.
По информации греческих СМИ, баскский специалист провел личную беседу с 30-летним форвардом и дал понять, что рассчитывает на него в новом сезоне. Наставник высоко оценивает игровые качества украинца и считает, что тот способен придать команде вариативности и глубины в атаке.
Таким образом, Мендилибар фактически опроверг слухи о возможном уходе Яремчука, которого в последнее время связывали с французским «Лионом». Тренер не хочет терять опытного нападающего и видит для него важную роль в команде.
Яремчук выступает за «Олимпиакос» с лета 2024 года. Его контракт с греческим клубом действует до июня 2028 года, а трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 3,5 млн евро.
В сезоне 2025/26 украинец провел 27 матчей в чемпионате Греции, забил один гол и отдал две голевые передачи. При этом в составе сборной Украины на счету форварда 69 матчей и 18 забитых мячей.
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