После яркого Евро. Динамо определилось с судьбой молодого таланта

Полузащитник Павел Люсин здорово себя проявил на юношеском Евро-2026 в составе сборной Украины, однако пока что Динамо не планирует привлекать его к первой команде киевлян.

Об этом рассказал сам игрок.

«Насколько мне известно, возвращаюсь в Киев и буду работать с объединенной командой U19 и U21, которая тренируется и проводит контрольные матчи в Вите-Литовской», – сказал Люсин.

В прошлом сезоне игрок в составе юношеской команды Динамо забил 15 голов и сделал 11 ассистов.