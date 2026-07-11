Украина. Премьер лига11 июля 2026, 16:30 | Обновлено 11 июля 2026, 16:35
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После яркого Евро. Динамо определилось с судьбой молодого таланта
Люсин будет работать с юношеской/молодежной командой
11 июля 2026, 16:30 | Обновлено 11 июля 2026, 16:35
838
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Полузащитник Павел Люсин здорово себя проявил на юношеском Евро-2026 в составе сборной Украины, однако пока что Динамо не планирует привлекать его к первой команде киевлян.
Об этом рассказал сам игрок.
«Насколько мне известно, возвращаюсь в Киев и буду работать с объединенной командой U19 и U21, которая тренируется и проводит контрольные матчи в Вите-Литовской», – сказал Люсин.
В прошлом сезоне игрок в составе юношеской команды Динамо забил 15 голов и сделал 11 ассистов.
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