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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 16:30 | Обновлено 11 июля 2026, 16:35
838
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После яркого Евро. Динамо определилось с судьбой молодого таланта

Люсин будет работать с юношеской/молодежной командой

11 июля 2026, 16:30 | Обновлено 11 июля 2026, 16:35
838
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После яркого Евро. Динамо определилось с судьбой молодого таланта
ФК Динамо Киев. Павел Люсин
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Полузащитник Павел Люсин здорово себя проявил на юношеском Евро-2026 в составе сборной Украины, однако пока что Динамо не планирует привлекать его к первой команде киевлян.

Об этом рассказал сам игрок.

«Насколько мне известно, возвращаюсь в Киев и буду работать с объединенной командой U19 и U21, которая тренируется и проводит контрольные матчи в Вите-Литовской», – сказал Люсин.

В прошлом сезоне игрок в составе юношеской команды Динамо забил 15 голов и сделал 11 ассистов.

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Динамо Киев Павел Люсин Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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