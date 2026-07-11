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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 15:43 | Обновлено 11 июля 2026, 16:12
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Валерий ДУБКО: «Пенальти там не было. Игрок соперников ударил по ноге»

Защитник Харькова рассказал о спарринге с австрийским клубом Вольфсбергер

11 июля 2026, 15:43 | Обновлено 11 июля 2026, 16:12
99
0
Валерий ДУБКО: «Пенальти там не было. Игрок соперников ударил по ноге»
ФК Харьков. Валерий Дубко
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Защитник Харькова Валерий Дубко поделился впечатлениями после спарринга с австрийским Вольфсбергером (3:3), который состоялся во время подготовительного сбора команды к сезону:

– Валерий, твои первые по горячим следам впечатления от этого спарринга?

– Добрый день. Мои впечатления? Достаточно неплохо сыграли в атаке, забили три гола, хотя еще было много моментов, чтобы увеличить счет. Нужно работать над обороной, чтобы пропускать меньше голов.

– Показалось, что пенальти рефери придумал, а сам момент стал переломным.

– По моему мнению, пенальти там не было, потому что сначала наш игрок коснулся мяча, а потом игрок соперника ударил его по ноге. Что касается того, что рефери нас пригасил – я считаю, что нет. Все ребята мотивированы, хотят доказать и себе, и тренерскому штабу, что готовы играть в любое время.

– Видно, что ребята заряжены на работу. Сегодня Младен Бартулович прибегнул не столько к ротации, сколько дал возможность всем получить игровую практику. Сегодня были в огне и Батон Забергджа, и Баптистелла, ведь они и голевые передачи отдавали, и забивали.

– Да, они и должны забивать, ведь они атакующие игроки.

– Как ощущаются нагрузки? Уже половина сборов позади. Сначала играли под серьезными нагрузками, а как сейчас? Уже подходите к своей оптимальной форме?

– Можно сказать, что да. Уже появляется сила в ногах, выносливость становится лучше. Каждый день работаем усердно и стараемся прогрессировать.

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Харьков товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Вольфсбергер Валерий Дубко
Николай Степанов Источник: ФК Харьков
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