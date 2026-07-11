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  4. Мурат ЯКИН: «Я считаю, что матчи проходят очень справедливо»
Чемпионат мира
11 июля 2026, 15:47 |
173
0

Мурат ЯКИН: «Я считаю, что матчи проходят очень справедливо»

Тренер сборной Швейцарии высказался о судействе

11 июля 2026, 15:47 |
173
0
Мурат ЯКИН: «Я считаю, что матчи проходят очень справедливо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Якин
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин заявил накануне матча против Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира, что его не беспокоит судейство.

«Я считаю, что матчи проходят очень справедливо. Сейчас все можно контролировать с помощью VAR... Не думаю, что произошло что-то неправильное. Каждый должен знать, что он должен делать, не только говорить, но и доказывать это на поле. Именно на поле нужно показывать, на что ты способен», – сказал Якин.

Также он признался, что рад сыграть на арене команды «Канзас-Сити Чифс», так как является большим поклонником НФЛ, и отметил, что примеры Кабо-Верде и Египта, которые создали немало проблем команде Лионеля Скалони, добавляют его сборной мотивации. В то же время он не стал спекулировать относительно возможной физической усталости аргентинцев после тех матчей.

«Я не знаю, в каком физическом состоянии находится Аргентина. Это команда с четко определенным стилем игры, которая очень хорошо обороняется и активно прессингует. Мы постараемся преодолеть этот прессинг и создать свои моменты. Кабо-Верде и Египет имели возможности забить, и я надеюсь, что мы своими шансами воспользуемся», – добавил наставник сборной Швейцарии.

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Швейцарии и Аргентины состоится 12 июля и начнется в 4:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: EFE
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