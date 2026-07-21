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  4. Бенфика определила судьбу Анатолия Трубина
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 00:22 |
922
0

Бенфика определила судьбу Анатолия Трубина

Клуб отказался приглашать Эдерсона и доверяет украинцу

21 июля 2026, 00:22 |
922
0
Бенфика определила судьбу Анатолия Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон
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Лиссабонская «Бенфика» не планирует укреплять позицию вратаря, пока в команде остается украинец Анатолий Трубин.

По информации источника, португальскому клубу предложили подписать голкипера «Фенербахче» Эдерсона, который ранее уже защищал цвета «орлов». Однако руководство «Бенфики» ответило отказом.

Сообщается, что в клубе полностью доверяют Трубину и не видят необходимости приглашать еще одного вратаря. Возвращение бразильца станет возможным только в случае ухода украинца.

В то же время интерес к 32-летнему Эдерсону сохраняет «Ювентус». Помимо туринского клуба, информацию о бразильце также запрашивали еще несколько команд.

В сезоне 2025/26 Эдерсон провел 36 матчей за «Фенербахче», пропустил 35 мячей, отыграл 13 «сухих» матчей и помог команде завоевать Суперкубок Турции.

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Эдерсон Сантана Анатолий Трубин Фенербахче Бенфика чемпионат Португалии по футболу чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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