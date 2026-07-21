Бенфика определила судьбу Анатолия Трубина
Клуб отказался приглашать Эдерсона и доверяет украинцу
Лиссабонская «Бенфика» не планирует укреплять позицию вратаря, пока в команде остается украинец Анатолий Трубин.
По информации источника, португальскому клубу предложили подписать голкипера «Фенербахче» Эдерсона, который ранее уже защищал цвета «орлов». Однако руководство «Бенфики» ответило отказом.
Сообщается, что в клубе полностью доверяют Трубину и не видят необходимости приглашать еще одного вратаря. Возвращение бразильца станет возможным только в случае ухода украинца.
В то же время интерес к 32-летнему Эдерсону сохраняет «Ювентус». Помимо туринского клуба, информацию о бразильце также запрашивали еще несколько команд.
В сезоне 2025/26 Эдерсон провел 36 матчей за «Фенербахче», пропустил 35 мячей, отыграл 13 «сухих» матчей и помог команде завоевать Суперкубок Турции.
Doruk Tecimer: "Ederson, sezon sonunda Juventus ve Benfica’ya önerilmişti. Benfica, Trubin takımdan ayrılmadıkça kaleci ihtiyaçları olmadığını bildirdi.— FenerKolik (@fenerkolikorg) July 11, 2026
Fakat Juventus, Brezilyalı kaleciyle hala ilgileniyor. Ayrıca 2 kulüp daha Ederson hakkında bilgi aldı.
Ederson, yönetimle… pic.twitter.com/RFrF8dLH8y
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Награда досталась Родри
Уэйну не понравилось поведение Лионеля в ситуации с Марком Кукурельей