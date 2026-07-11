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Испания
11 июля 2026, 13:54 | Обновлено 11 июля 2026, 13:55
189
0

Переход Юльманда в Атлетико стал третьим самым дорогим среди датчан

Трансфер датчанина вошел в топ-10 самых дорогих приобретений Атлетико и продаж Спортинга

11 июля 2026, 13:54 | Обновлено 11 июля 2026, 13:55
189
0
Переход Юльманда в Атлетико стал третьим самым дорогим среди датчан
Getty Images/Global Images Ukraine. Мортен Юльманд
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27-летний датский полузащитник Мортен Юльманд стал игроком мадридского Атлетико.

Мадридцы заплатили за экс-игрока Спортинга 40 млн евро.

Этот трансфер стал третьим самым дорогим среди датских футболистов в истории. Только за Расмуса Хойлунда платили больше (дважды).

Топ-10 самых дорогих трансферов датских футболистов в истории

79.8 млн евро – Расмус Хойлунд (2023/24, из Аталанты в Манчестер Юнайтед)
44 млн евро – Расмус Хойлунд (2026/27, из Манчестер Юнайтед в Наполи)
40 млн евро – Мортен Юльманд (2026/27, из Спортинга в Атлетико)
30 млн евро – Патрик Доргу (2024/25, из Лечче в Манчестер Юнайтед)
30 млн евро – Эспер Линдстрем (2023/24, из Айнтрахта в Наполи)
29.5 млн евро – Йоахим Андерсен (2024/25, из Кристал Пэлас в Фулхэм)
29.5 млн евро – Мэтт О'Райли (2024/25, из Селтика в Брайтон)
27 млн ​​евро – Кристиан Эриксен (2019/20, из Тоттенхэм Хотспур в Интер)
25 млн евро – Янник Вестергор (2018/19, из Боруссии Менхенгладбах в Саутгемптон)
24.5 млн евро – Филипп Йоргенсен (2024/25, из Вильярреала в Челси)

В истории Атлетико Юльманд стал 8-м самым дорогим приобретением.

Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Атлетико

127.2 млн евро – Жоау Феликс (2019/20, из Бенфики)
75 млн евро – Хулиан Альварес (2024/25, из Манчестер Сити)
72 млн евро – Тома Лемар (2018/19, из Монако)
60 млн евро – Диего Коста (2017/18, из Челси)
54 млн евро – Антуан Гризманн (2014/15, из Реал Сосьедад)
42 млн евро – Алекс Баэна (2025/26, из Вильярреала)
42 млн евро – Конор Галлахер (2024/25, из Челси)
40 млн евро – Мортен Юльманд (2026/27, из Спортинга)
40 млн евро – Радамель Фалькао (2011/12, из Порту)
35.6 млн евро – Витоло (2017/18, из Севилии)

Если рассматривать историю Спортинга, то трансфер датчанина стал 7-й самой дорогой продажей в клубной истории.

Топ-10 самых дорогих продаж в истории Спортинга

66.9 млн евро – Виктор Дьекереш (2025/26, в Арсенал)
65 млн евро – Бруну Фернандеш (2019/20, в Манчестер Юнайтед)
60 млн евро – Мануэль Угарте (2023/24, в ПСЖ)
50 млн евро – Джованни Кенда (2026/27, в Челси)
47.4 млн евро – Матеуш Нунеш (2022/23, в Вулверхэмптон)
44.78 млн евро – Жоау Мариу (2016/17, в Интер)
40 млн евро – Мортен Юльманд (2026/27, в Атлетико)
40 млн евро – Педро Порро (2023/24, в Тоттенхэм Хотспур)
38 млн евро – Нуну Мендеш (2022/23, в ПСЖ)
31 млн евро – Ислам Слимани (2016/17, в Лестер Сити)

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Сергей Турчак Источник: Instagram
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