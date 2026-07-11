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Испания
11 июля 2026, 13:25 | Обновлено 11 июля 2026, 13:28
735
0

ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Симеоне. Атлетико приобрел капитана Спортинга

Мортен Юльманд перебрался в мадридский клуб

11 июля 2026, 13:25 | Обновлено 11 июля 2026, 13:28
735
0
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Симеоне. Атлетико приобрел капитана Спортинга
Атлетико. Мортен Юльманд
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«Атлетико» сообщил на официальных страницах клуба о подписании Мортена Юльманда.

Соглашение с 27-летним опорным полузащитником рассчитано до 30 июня 2031 года. Сумма трансфера из лиссабонского «Спортинга» составила 40 млн евро.

Юльманд получил футбольное образование в академии «Копенгагена», а летом 2018 года перешел в австрийский «Адмира Ваккер», где дебютировал на профессиональном уровне. За два с половиной сезона он провел 74 матча, после чего в январе 2021 года перешел в итальянский «Лечче».

В Италии датчанин продолжил прогрессировать и стал ключевым игроком команды, которая по итогам сезона 2021/22 завоевала путевку в Серию А. Всего за «Лечче» он провел 95 матчей и оставался в клубе до завершения сезона 2022/23.

Летом 2023 года Мортен присоединился к «Спортингу», за который сыграл 141 матч. Вместе с лиссабонским клубом он дважды стал чемпионом Португалии (2023/24 и 2024/25) и выиграл Кубок Португалии (2024/25).

Благодаря своим лидерским качествам Юльманд носил капитанскую повязку как в «Лечче», так и в «Спортинге». В составе итальянского клуба он стал самым молодым капитаном в истории команды – в 23 года, а также вторым самым молодым капитаном в истории Серии А после Франческо Тотти.

На международном уровне Юльманд выступал за юношеские и молодежные сборные Дании, а дебют за национальную команду провел 7 сентября 2023 года в матче против Сан-Марино (4:0). С тех пор он сыграл за сборную 27 матчей.

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Иван Чирко Источник: ФК Атлетико Мадрид
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