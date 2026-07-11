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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 12:21 |
681
0

Воспитанник Шахтера может перейти в клуб Премьер-лиги свободным агентом

Даниил Гончарук получил приглашение от «Кудровки» и ее тренера Александра Протченко

11 июля 2026, 12:21 |
681
0
Воспитанник Шахтера может перейти в клуб Премьер-лиги свободным агентом
ФК Буковина Черновцы. Даниил Гончарук
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Воспитанник донецкого «Шахтера», украинский форвард Даниил Гончарук определился с клубом, в котором может продолжить карьеру. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Футболиста, который находится в статусе свободного агента пригласила на просмотр «Кудровка» – подопечные Александра Протченко по итогам прошлого сезона сохранили место в элитном дивизионе.

Гончарук сможет подписать полноценный контракт с командой из Черниговской области, если сумеет впечатлить главного тренера. Украинец уже прибыл в расположение «Кудровки».

Форвард в течении своей карьеры защищал цвета «Шахтера» U-17, U-19, U-21, криворожского «Кривбасса» и имеет опыт выступлений в чемпионате Испании.

Последним клубом украинца была черновицкая «Буковина», в составе которой 23-летний футболист провел 41 матч и забил восемь мячей. Трансферная стоимость игрока составляет 100 тысяч евро.

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Шахтер Донецк Буковина Черновцы Кудровка Даниил Гончарук Александр Протченко ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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