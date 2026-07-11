Воспитанник Шахтера может перейти в клуб Премьер-лиги свободным агентом

Воспитанник донецкого «Шахтера», украинский форвард Даниил Гончарук определился с клубом, в котором может продолжить карьеру. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Футболиста, который находится в статусе свободного агента пригласила на просмотр «Кудровка» – подопечные Александра Протченко по итогам прошлого сезона сохранили место в элитном дивизионе.

Гончарук сможет подписать полноценный контракт с командой из Черниговской области, если сумеет впечатлить главного тренера. Украинец уже прибыл в расположение «Кудровки».

Форвард в течении своей карьеры защищал цвета «Шахтера» U-17, U-19, U-21, криворожского «Кривбасса» и имеет опыт выступлений в чемпионате Испании.

Последним клубом украинца была черновицкая «Буковина», в составе которой 23-летний футболист провел 41 матч и забил восемь мячей. Трансферная стоимость игрока составляет 100 тысяч евро.