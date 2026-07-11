У Кейна спросили, кто лучше – он или Холанд. Гарри дал ответ

Форвард сборной Англии Гарри Кейн перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2026 против Норвегии ответил на вопрос о сравнении с бомбардиром Эрлингом Холандом.

«Кто из нас лучше? Я считаю, что мы совершенно разные форварды. Да, мы центральные нападающие, но очень разные, по сути, играем на разных позициях. Конечно, Эрлинг – невероятный игрок. Физически он зверь, машина».

«Моя задача – забивать голы, но меня не интересует звание лучшего бомбардира. Хотелось бы выиграть чемпионат мира», – сказал Кейн.

Холанд на ЧМ забил 7 голов, а у Кейна 6 точных ударов.