Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Кейна спросили, кто лучше – он или Холанд. Гарри дал ответ
Чемпионат мира
11 июля 2026, 14:45 | Обновлено 11 июля 2026, 15:04
1510
0

У Кейна спросили, кто лучше – он или Холанд. Гарри дал ответ

Считает себя и Эрлинга разными форвардами

11 июля 2026, 14:45 | Обновлено 11 июля 2026, 15:04
1510
0
У Кейна спросили, кто лучше – он или Холанд. Гарри дал ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард сборной Англии Гарри Кейн перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2026 против Норвегии ответил на вопрос о сравнении с бомбардиром Эрлингом Холандом.

«Кто из нас лучше? Я считаю, что мы совершенно разные форварды. Да, мы центральные нападающие, но очень разные, по сути, играем на разных позициях. Конечно, Эрлинг – невероятный игрок. Физически он зверь, машина».

«Моя задача – забивать голы, но меня не интересует звание лучшего бомбардира. Хотелось бы выиграть чемпионат мира», – сказал Кейн.

Холанд на ЧМ забил 7 голов, а у Кейна 6 точных ударов.

По теме:
«Аппетит приходит во время еды». Кравченко – о матче ЧМ Норвегия – Англия
Известно, смогут ли Мбаппе и Тчуамени сыграть с Испанией в полуфинале ЧМ
Лионель СКАЛОНИ: «Месси – машина. Мало кто ждал такого в 39 лет»
сборная Англии по футболу сборная Норвегии по футболу Гарри Кейн ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холанд
Иван Зинченко Источник: Reuters
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уникальный игрок. Мерино за 9 минут забил два победных гола на ЧМ
Футбол | 11 июля 2026, 12:38 0
Уникальный игрок. Мерино за 9 минут забил два победных гола на ЧМ
Уникальный игрок. Мерино за 9 минут забил два победных гола на ЧМ

Суперигра Мерино

Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Футбол | 11 июля 2026, 08:02 9
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко

«Галатасарай» хочет взять игрока в аренду

Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры
Футбол | 11.07.2026, 09:17
Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры
Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Бокс | 11.07.2026, 02:51
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Футбол | 11.07.2026, 04:11
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 11
Футбол
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
09.07.2026, 08:18 22
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 2
Бокс
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
09.07.2026, 09:25 1
Теннис
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
09.07.2026, 22:01 234
Футбол
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
11.07.2026, 07:49 8
Футбол
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
09.07.2026, 08:39 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем