Чемпионат мира11 июля 2026, 14:45 | Обновлено 11 июля 2026, 15:04
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У Кейна спросили, кто лучше – он или Холанд. Гарри дал ответ
Считает себя и Эрлинга разными форвардами
11 июля 2026, 14:45 | Обновлено 11 июля 2026, 15:04
1510
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2026 против Норвегии ответил на вопрос о сравнении с бомбардиром Эрлингом Холандом.
«Кто из нас лучше? Я считаю, что мы совершенно разные форварды. Да, мы центральные нападающие, но очень разные, по сути, играем на разных позициях. Конечно, Эрлинг – невероятный игрок. Физически он зверь, машина».
«Моя задача – забивать голы, но меня не интересует звание лучшего бомбардира. Хотелось бы выиграть чемпионат мира», – сказал Кейн.
Холанд на ЧМ забил 7 голов, а у Кейна 6 точных ударов.
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