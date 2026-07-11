Черноморец присматривается к легионеру Шахтера. Все зависит от форварда
Мохамаду Канте может начать новый сезон в УПЛ
Гамбийский форвард Мохамаду Канте продлил контракт с донецким Шахтером, но не отправился на учебно-тренировочные сборы с «горняками».
Как стало известно Sport.ua, сейчас легионер находится в расположении одесского Черноморца – Роман Григорчук и тренерский штаб «моряков» решили взять форварда на просмотр.
Сейчас все зависит от самого Мохамаду – Шахтер готов отпустить юного форварда в аренду. В расположении «горняков» хотят, чтобы форвард мог проявить себя именно на уровне Украинской Премьер-лиги.
Мохамаду Канте присоединился к академии «Шахтера» в 2024 году. В сезоне-2025/26 он выступал за «Шахтер» U19, в составе которого выиграл золотые медали и стал лучшим бомбардиром Национальной лиги U19, забив 28 голов в 28 матчах, что является абсолютным рекордом юношеского чемпионата Украины.
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