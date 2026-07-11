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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 10:29 | Обновлено 11 июля 2026, 11:11
1322
0

Черноморец присматривается к легионеру Шахтера. Все зависит от форварда

Мохамаду Канте может начать новый сезон в УПЛ

11 июля 2026, 10:29 | Обновлено 11 июля 2026, 11:11
1322
0
Черноморец присматривается к легионеру Шахтера. Все зависит от форварда
ФК Шахтер Донецк. Мохамаду Канте
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Гамбийский форвард Мохамаду Канте продлил контракт с донецким Шахтером, но не отправился на учебно-тренировочные сборы с «горняками».

Как стало известно Sport.ua, сейчас легионер находится в расположении одесского Черноморца – Роман Григорчук и тренерский штаб «моряков» решили взять форварда на просмотр.

Сейчас все зависит от самого Мохамаду – Шахтер готов отпустить юного форварда в аренду. В расположении «горняков» хотят, чтобы форвард мог проявить себя именно на уровне Украинской Премьер-лиги.

Мохамаду Канте присоединился к академии «Шахтера» в 2024 году. В сезоне-2025/26 он выступал за «Шахтер» U19, в составе которого выиграл золотые медали и стал лучшим бомбардиром Национальной лиги U19, забив 28 голов в 28 матчах, что является абсолютным рекордом юношеского чемпионата Украины.

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Мохамаду Канте Шахтер Донецк Черноморец Одесса аренда игрока Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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