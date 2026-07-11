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11 июля 2026, 10:17 |
197
0

Украинский форвард забил эффектный гол в квалификации Лиги конференций

Станислав Беленький помог литовскому «Жальгирису» победить черногорский «Петровац»

11 июля 2026, 10:17 |
197
0
Украинский форвард забил эффектный гол в квалификации Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Беленький
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В четверг, 9 июля, состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились черногорский «Петровац» и литовский «Жальгирис».

Гости одолели соперника со счетом 3:1, а последний гол в составе победителей эффектно забил украинский форвард Станислав Беленький, который защищает цвета клуба с июня 2026 года.

Нападающий изящно обыграл соперника на 87-й минуте, вышел один на один с вратарем и поставил точку в этом противостоянии, установив окончательный счет.

Беленький в течении своей карьеры играл за донецкий «Олимпик» и львовский «Рух». За пределами Украины выступал в чемпионатах Словакии, Польши, Грузии, Израиля, Литвы.

В составе «Жальгириса» 27-летний футболист провел пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ответная игра против «Петроваца» состоится 16 июля.

ВИДЕО. Украинский форвард забил эффектный гол в квалификации Лиги конференций

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Лига конференций Жальгирис Вильнюс Петровац Станислав Беленький видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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