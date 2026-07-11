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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 09:27 | Обновлено 11 июля 2026, 09:40
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ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб за пределами Украины

Экс-футболист киевской команды Денис Янаков договорился о сотрудничестве с болгарской «Фратрией»

11 июля 2026, 09:27 | Обновлено 11 июля 2026, 09:40
783
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб за пределами Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Янаков
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Воспитанник киевского «Динамо» Денис Янаков определился с клубом, в котором продолжит карьеру, и официально перебрался в чемпионат Болгарии.

Бывший игрок сборной Украины U-19 договорился о сотрудничестве с «Фратрией» – клуб, который выступает во втором по силе дивизионе, подписал контракт с вингером на один год.

Последние полгода 27-летний футболист провел в составе румынской «Унири» (Слобозия). Янаков присоединился к болгарской команде на правах свободного агента.

Украинец начинал свою карьеру в структуре киевского «Динамо», где защищал цвета команд U-17, U-19 и U-21. Выступал за «Черноморец», «Арсенал» Киев, «Зарю», «Ингулец», «Полесье», «Верес» и «Эпицентр».

В феврале 2026 года покинул чемпионат Украины и подписал контракт с «Унирей», где сыграл десять матчей и забил один гол. Трансферная стоимость вингера составляет 150 тысяч евро.

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Динамо Киев чемпионат Болгарии по футболу Фратрия Варна Денис Янаков трансферы свободный агент
Николай Тытюк Источник: Instagram
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