ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб за пределами Украины
Экс-футболист киевской команды Денис Янаков договорился о сотрудничестве с болгарской «Фратрией»
Воспитанник киевского «Динамо» Денис Янаков определился с клубом, в котором продолжит карьеру, и официально перебрался в чемпионат Болгарии.
Бывший игрок сборной Украины U-19 договорился о сотрудничестве с «Фратрией» – клуб, который выступает во втором по силе дивизионе, подписал контракт с вингером на один год.
Последние полгода 27-летний футболист провел в составе румынской «Унири» (Слобозия). Янаков присоединился к болгарской команде на правах свободного агента.
Украинец начинал свою карьеру в структуре киевского «Динамо», где защищал цвета команд U-17, U-19 и U-21. Выступал за «Черноморец», «Арсенал» Киев, «Зарю», «Ингулец», «Полесье», «Верес» и «Эпицентр».
В феврале 2026 года покинул чемпионат Украины и подписал контракт с «Унирей», где сыграл десять матчей и забил один гол. Трансферная стоимость вингера составляет 150 тысяч евро.
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