ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб за пределами Украины

Воспитанник киевского «Динамо» Денис Янаков определился с клубом, в котором продолжит карьеру, и официально перебрался в чемпионат Болгарии.

Бывший игрок сборной Украины U-19 договорился о сотрудничестве с «Фратрией» – клуб, который выступает во втором по силе дивизионе, подписал контракт с вингером на один год.

Последние полгода 27-летний футболист провел в составе румынской «Унири» (Слобозия). Янаков присоединился к болгарской команде на правах свободного агента.

Украинец начинал свою карьеру в структуре киевского «Динамо», где защищал цвета команд U-17, U-19 и U-21. Выступал за «Черноморец», «Арсенал» Киев, «Зарю», «Ингулец», «Полесье», «Верес» и «Эпицентр».

В феврале 2026 года покинул чемпионат Украины и подписал контракт с «Унирей», где сыграл десять матчей и забил один гол. Трансферная стоимость вингера составляет 150 тысяч евро.