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11 июля 2026, 03:28 | Обновлено 11 июля 2026, 03:31
375
0

ФОТО. Жена звезды Реала показала эффектные кадры в бикини

Тибо Куртуа не оставил без внимания новую публикацию возлюбленной

11 июля 2026, 03:28 | Обновлено 11 июля 2026, 03:31
375
0
ФОТО. Жена звезды Реала показала эффектные кадры в бикини
Instagram. Мишель Герцег
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Жена вратаря сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо КуртуаМишель Герцег – опубликовала новые эффектные фотографии с отдыха в США.

29-летняя израильская модель предстала перед подписчиками в синем бикини, наслаждаясь солнечной погодой в Лос-Анджелесе. Поклонники засыпали Мишель комплиментами.

Публикацию не оставил без внимания и Куртуа. Бельгийский голкипер отреагировал на фотографии жены эмодзи с влюбленными глазами. На страницу Герцег в Instagram подписаны более 800 тысяч пользователей.

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Модель находилась в США, где поддерживала мужа и сборную Бельгии на чемпионате мира. Команда вышла в четвертьфинал после победы над США со счетом 4:1, однако затем уступила Испании – 1:2 – и завершила выступления на турнире.

Мишель и Тибо начали встречаться в 2021 году, через два года поженились, а в 2024 году у пары родилась дочь.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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