ФОТО. Жена звезды Реала показала эффектные кадры в бикини
Тибо Куртуа не оставил без внимания новую публикацию возлюбленной
Жена вратаря сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа – Мишель Герцег – опубликовала новые эффектные фотографии с отдыха в США.
29-летняя израильская модель предстала перед подписчиками в синем бикини, наслаждаясь солнечной погодой в Лос-Анджелесе. Поклонники засыпали Мишель комплиментами.
Публикацию не оставил без внимания и Куртуа. Бельгийский голкипер отреагировал на фотографии жены эмодзи с влюбленными глазами. На страницу Герцег в Instagram подписаны более 800 тысяч пользователей.
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Модель находилась в США, где поддерживала мужа и сборную Бельгии на чемпионате мира. Команда вышла в четвертьфинал после победы над США со счетом 4:1, однако затем уступила Испании – 1:2 – и завершила выступления на турнире.
Мишель и Тибо начали встречаться в 2021 году, через два года поженились, а в 2024 году у пары родилась дочь.
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