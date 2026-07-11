ФОТО. Жена звезды Реала показала эффектные кадры в бикини

Жена вратаря сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа – Мишель Герцег – опубликовала новые эффектные фотографии с отдыха в США.

29-летняя израильская модель предстала перед подписчиками в синем бикини, наслаждаясь солнечной погодой в Лос-Анджелесе. Поклонники засыпали Мишель комплиментами.

Публикацию не оставил без внимания и Куртуа. Бельгийский голкипер отреагировал на фотографии жены эмодзи с влюбленными глазами. На страницу Герцег в Instagram подписаны более 800 тысяч пользователей.

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Модель находилась в США, где поддерживала мужа и сборную Бельгии на чемпионате мира. Команда вышла в четвертьфинал после победы над США со счетом 4:1, однако затем уступила Испании – 1:2 – и завершила выступления на турнире.

Мишель и Тибо начали встречаться в 2021 году, через два года поженились, а в 2024 году у пары родилась дочь.