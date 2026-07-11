ДЖОКОВИЧ: «Конечно, я разочарован. Конечно, я хотел выиграть Уимблдон»

Легендарный серб Новак Джокович проиграл лидеру мирового рейтинга ATP Яннику Синнеру в полуфинале Уимблдона-2026.

Новак пообщался с журналистами на послематчевой пресс-конференции:

– Как вы считаете, могли ли вы что-то сделать тактически иначе против Янника [Синнера]?

– Нет, не особенно. Это был старый добрый разгром (смеется). Я мало что мог сделать.

– Сейчас уровень уже настолько высок. Планируете ли вы вернуться сюда в следующем году, когда вам будет 40 лет?

– Я бы хотел – как минимум еще один раз. Посмотрим.

– Иногда это выглядело как боксерский поединок. Было ощущение будто вас просто снова и снова отбрасывали назад. У вас было такое чувство?

– Я практически на каждом ударе опаздывал на полшага. Все так просто. Он был на уровень или даже сильнее меня. Я был недостаточно резким, недостаточно быстро реагировал, недостаточно хорошо держал баланс, чтобы играть против него. Вот и все. На корте я мало что мог сделать.

– Счет получился относительно похожим на ваш матч с ним в прошлом году. Насколько схожим или, напротив, другим он чувствовался по сравнению с Австралией [Aus Open]?

– В прошлом году я был травмирован во время матча. В действительности травму я получил еще в четвертьфинале. Я тогда не слишком многого от себя ждал в том матче. А тут я был в порядке, физически чувствовал себя нормально. Возможно, не столь свежим, как в начале турнира, это очевидно, но физически я был в порядке. Он был гораздо лучшим игроком на корте и доминировал. Здесь нужно просто отдать ему должное и сказать: поздравляю, хорошо сыграно.

– Новак, в этом году вы, кажется, в каком-то смысле были более конкурентоспособными, чем в прошлом.

– Это неверно.

– Сегодня, возможно, вы были уставшими. Какие у вас ощущения? Чувствуете ли вы, что действительно можете продолжать или нет?

– Я только что сказал, что вы не правы. Я не согласен с вашим мнением. Я всегда конкурентоспособен. Всегда отдаю максимум. В зависимости от обстоятельств, со стороны это иногда выглядит больше, иногда меньше. Только я знаю, из-за чего прохожу внутри и чего стоит все еще быть способным играть на таком уровне. Конечно, я разочарован. Конечно, я хотел выиграть Уимблдон. Вот почему я все еще так сильно себя заставляю. Но я просто проиграл более сильному игроку. Я должен это принять. Конечно, это тяжело. Когда уходишь с корта, это трудно принять. Но есть как есть. Я не злюсь на себя. Не думаю, что сделал слишком много неправильного. Я просто был на уровень или два ниже его. Он играл очень надежно во всех компонентах. Подача, очень сложно читать его подачу, за последние пару лет, с тех пор как он сменил технику, она стала невероятным оружием. И, конечно, с задней линии он столь же стабилен, как практически любой игрок. Вот и все.

– Можете поподробнее рассказать, как вы пытались справляться с его подачей? Все говорят, что вы лучший на приеме в истории.

– Был, был (улыбается). Это реальность. Был.

– Если говорить о том, как вы пытались справиться с его подачей. Как вы ее атаковали?

– Атаковать? Его первую подачу невозможно атаковать. Можно пробовать ее читать, резать, блокировать, возвращать мяч в игру. Очень непредсказуемая подача, большое разнообразие, отличный баланс, большая мощность. Он очень хорошо использует свой рост. Вторая подача тоже очень глубока в квадрат, с большим вращением. Он может подавать на скорость. Он не совершает много двойных ошибок. Он просто суперстабильный. И укрепляет это первым агрессивным ударом. Если ты возвращаешь коротко, ты снова оказываешься в обороне. Против него действительно очень-очень тяжело играть, особенно когда он подает.

– Матч во вторник вечером заставил вас почувствовать, возможно, еще больше магии или, наоборот, вы уже потратили много топлива из своего бака?

– Я горжусь тем, чего достиг три вечера назад. Феликс – третий или четвертый игрок мира, не знаю точно. Я доказал себе и другим, что все еще могу играть на самом высоком уровне. Я это сделал. Я вышел в полуфинал Уимблдона. Проиграть в трех сетах лучшему игроку мира – окей. Есть как есть. Это реальность, которую нужно принять. Но турнир был положительным с точки зрения настроения на корте, бойцовского духа, самоотдачи. Все это все еще есть. Если говорить об игре, я не был очень доволен. Как в Австралии: там мне казалось, что в целом по ходу турнира я играл на высшем уровне, чем здесь. Здесь мне было тяжело найти свою игру высокого уровня. Она появлялась в какие-то моменты в матчах, которые были до полуфинала. Сегодня я просто не смог. У меня не было времени. У меня не было времени по-настоящему перегруппироваться и перезагрузиться. Он шел на крейсерской скорости, а я не мог его догнать.

– На этом этапе вашей карьеры все еще главное – выигрывать титулы, турниры? Можете ли вы уехать из такого турнира с определенным удовольствием от того, что все еще способны конкурировать на столь высоком уровне?

– Да. В прошлом году я вышел в четыре полуфинала. В этом году из трех турниров Grand Slam у меня один финал и один полуфинал. Думаю, для 99% игроков это был бы очень хороший результат на мейджорах. Для меня это хорошо, но недостаточно хорошо, потому что я одновременно благословен и проклят тем, что привык к результатам и достижениям высочайшего уровня.

Да, это хороший вопрос, потому что в каком-то смысле я сам с собой тоже прохожу через это. Говорю себе, как и люди вокруг меня говорят мне:

«Посмотри, это потрясающе, что ты все еще способен играть на столь высоком уровне и доводить молодых игроков до предела в борьбе за титулы Grand Slam».

И это верно. Но в то же время у меня всегда самые высокие ожидания от самого себя. Таки да, это действительно внутренняя борьба: с тем, через что я проходил на протяжении более 20 лет карьеры, с тем, какими всегда были цели, ожидания, и попытка найти баланс, действительно быть немного более смиренным в этом смысле.

Конечно, я все еще наслаждаюсь азартом борьбы. Возможно, я не наслаждаюсь всеми этими тяжелыми неделями перед большими турнирами, когда снова и снова провожу себя через большое колличество боли – преимущественно физической. Я рад, что на этом турнире тело держалось достаточно хорошо. Почти на каждом турнире за последние два года постоянно что-то возникало. Это главное. Я чувствую, что когда здоров, все еще способен играть как игрок топ-5, все еще способен конкурировать на самом высоком уровне. Мне это нравиться. Мне нравится эта жизнь. Теннис дал мне все в жизни и дал возможность стать тем, кем я являюсь. В то же время, конечно, всегда есть вопросы: как далеко ты хочешь идти, где хочешь играть, как хочешь играть? Я прохожу через этот процесс, но стараюсь воспринимать это изо дня в день, смотреть, как на самом деле чувствую себя. На меня нет ни малейшего давления, никто не заставляет меня играть. Я делаю это потому, что действительно хочу, и потому что все еще могу. Я все еще могу играть как топ-10, топ-5. Посмотрим, что будет дальше.

Пресс-конференция Новака Джоковича