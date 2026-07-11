Синнер vs Зверев. Определена финальная пара Уимблдона-2026
В битве за трофей травяного мейджора сойдутся Янник Синнер и Александр Зверев
На Уимблдонском турнире 2026 определена финальная пара в мужском одиночном разряде.
В битве за трофей сойдутся лидер мирового рейтинга ATP, действующий чемпион, итальянец Янник Синнер, и третья ракетка мира, немец Александр Зверев.
Зверев в полуфинале обыграл британца Артура Фери, а Синнер одолел серба Новака Джоковича.
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Синнер второй год подряд вышел в финал Уимблдона и попробует завоевать второй трофей на травяном мейджоре. Для итальянца это седьмой финал на турнирах Grand Slam.
Зверев впервые вышел в финал Уимблдонского турнира и попробует завоевать второй трофей на мейджоре. Александр стал чемпионом Ролан Гаррос-2026. Для немца это будет пятый финал в карьере на турнирах Grand Slam.
Янник и Александр 14 раз играли между собой. Синнер лидирует 10:4 по очным встречам и одержал победу в последних девяти противостояниях со Зверевым.
Финальный поединок состоится 12 июля.
Уимблдон-2026. Пары 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Новак Джокович [7] – 6:4, 6:4, 6:4
Артур Фери [WC] – Александр Зверев [2] – 6:7 (0:7), 2:6, 4:6
Уимблдон-2026. Финал
Янник Синнер [1] – Александр Зверев [2]
Видеообзор матча Янник Синнер – Новак Джокович
Видеообзор матча Артур Фери – Александр Зверев
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