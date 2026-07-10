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  4. ВИДЕО. Ошибка Ламменса. Джокер Мерино: Испания забила второй гол Бельгии
Чемпионат мира
10 июля 2026, 23:55 | Обновлено 11 июля 2026, 00:44
856
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ВИДЕО. Ошибка Ламменса. Джокер Мерино: Испания забила второй гол Бельгии

Микель Мерино сделал счет 2:1 в пользу испанцев на 88-й минуте 1/4 финала ЧМ-2026

10 июля 2026, 23:55 | Обновлено 11 июля 2026, 00:44
856
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ВИДЕО. Ошибка Ламменса. Джокер Мерино: Испания забила второй гол Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании вышла вперед в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Бельгии.

На 88-й минуте ворота бельгийцев поразил Микель Мерино, который появился на поле на 86-й минуте вместо Дани Ольмо.

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Мерино удачно сыграл на добивании после того, как голкипер Бельгии Сенне Ламменс неудачно отбил мяч в попытке зафиксировать его. Ламменс заменил травмированного Тибо Куртуа на 71-й минуте и пропустил с первого же момента.

Мерино сделал счет 2:1 в пользу Испании, которая близка к выходу в полуфинал ЧМ-2026, где уже соперника ждет Франция.

Микель во втором матче подряд выходит с замены и забивает – в 1/8 финала Мерино принес победу над Португалией, отличившись на 90+1-й минуте.

❗️ ВИДЕО. Ошибка Ламменса. Джокер Мерино: Испания забила второй гол Бельгии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Шкапа у воротах-горе команді..
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