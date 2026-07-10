Сборная Испании вышла вперед в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Бельгии.

На 88-й минуте ворота бельгийцев поразил Микель Мерино, который появился на поле на 86-й минуте вместо Дани Ольмо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мерино удачно сыграл на добивании после того, как голкипер Бельгии Сенне Ламменс неудачно отбил мяч в попытке зафиксировать его. Ламменс заменил травмированного Тибо Куртуа на 71-й минуте и пропустил с первого же момента.

Мерино сделал счет 2:1 в пользу Испании, которая близка к выходу в полуфинал ЧМ-2026, где уже соперника ждет Франция.

Микель во втором матче подряд выходит с замены и забивает – в 1/8 финала Мерино принес победу над Португалией, отличившись на 90+1-й минуте.

❗️ ВИДЕО. Ошибка Ламменса. Джокер Мерино: Испания забила второй гол Бельгии