ВИДЕО. Ошибка Ламменса. Джокер Мерино: Испания забила второй гол Бельгии
Микель Мерино сделал счет 2:1 в пользу испанцев на 88-й минуте 1/4 финала ЧМ-2026
Сборная Испании вышла вперед в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Бельгии.
На 88-й минуте ворота бельгийцев поразил Микель Мерино, который появился на поле на 86-й минуте вместо Дани Ольмо.
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Мерино удачно сыграл на добивании после того, как голкипер Бельгии Сенне Ламменс неудачно отбил мяч в попытке зафиксировать его. Ламменс заменил травмированного Тибо Куртуа на 71-й минуте и пропустил с первого же момента.
Мерино сделал счет 2:1 в пользу Испании, которая близка к выходу в полуфинал ЧМ-2026, где уже соперника ждет Франция.
Микель во втором матче подряд выходит с замены и забивает – в 1/8 финала Мерино принес победу над Португалией, отличившись на 90+1-й минуте.
❗️ ВИДЕО. Ошибка Ламменса. Джокер Мерино: Испания забила второй гол Бельгии
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