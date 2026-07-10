ВИДЕО. Холанд возглавил музыкальный чарт Норвегии с подростковым рэпом

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал автором музыкального хита №1 у себя на родине.

Ремикс композиции Kygo Jo, которую футболист записал еще подростком, занял первое место в ежедневном чарте Spotify в Норвегии.

Оригинальная версия песни вышла в 2016 году. Тогда 16-летний Холанд вместе с Эриком Ботхеймом и Эриком Тобиасом Сандбергом создал группу Flow Kingz и записал шуточный рэп-трек.

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Новую жизнь композиции подарил известный норвежский диджей Kygo. Он пообещал выпустить ремикс, если Холанд забьет Бразилии на чемпионате мира.

Форвард оформил дубль и помог Норвегии победить со счетом 2:1, после чего Kygo сдержал обещание и выпустил обновленную версию песни.

Всего за несколько дней трек поднялся на первое место в Норвегии.