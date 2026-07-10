Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Холанд возглавил музыкальный чарт Норвегии с подростковым рэпом
Другие новости
10 июля 2026, 23:47 | Обновлено 11 июля 2026, 00:38
723
0

ВИДЕО. Холанд возглавил музыкальный чарт Норвегии с подростковым рэпом

Известный диджей Kygo выпустил ремикс на песню, которую футболист записал еще в 16 лет

10 июля 2026, 23:47 | Обновлено 11 июля 2026, 00:38
723
0
ВИДЕО. Холанд возглавил музыкальный чарт Норвегии с подростковым рэпом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал автором музыкального хита №1 у себя на родине.

Ремикс композиции Kygo Jo, которую футболист записал еще подростком, занял первое место в ежедневном чарте Spotify в Норвегии.

Оригинальная версия песни вышла в 2016 году. Тогда 16-летний Холанд вместе с Эриком Ботхеймом и Эриком Тобиасом Сандбергом создал группу Flow Kingz и записал шуточный рэп-трек.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Новую жизнь композиции подарил известный норвежский диджей Kygo. Он пообещал выпустить ремикс, если Холанд забьет Бразилии на чемпионате мира.

Форвард оформил дубль и помог Норвегии победить со счетом 2:1, после чего Kygo сдержал обещание и выпустил обновленную версию песни.

Всего за несколько дней трек поднялся на первое место в Норвегии.

По теме:
ФОТО. ФИФА продает траву с финала ЧМ-2026 за огромные деньги
ФОТО. «Лучший трансфер в моей жизни». Бражко трогательно поздравил жену
649 минут. Рекордную серию Симона остановил игрок сборной Бельгии
видео Эрлинг Холанд Манчестер Сити сборная Норвегии по футболу чемпионат мира по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: FOX Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Футбол | 10 июля 2026, 01:02 25
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко

Французы включили скорости во втором тайме и оформили выход в полуфинал ЧМ

ВИДЕО. Ошибка Ламменса. Джокер Мерино: Испания забила второй гол Бельгии
Футбол | 10 июля 2026, 23:55 1
ВИДЕО. Ошибка Ламменса. Джокер Мерино: Испания забила второй гол Бельгии
ВИДЕО. Ошибка Ламменса. Джокер Мерино: Испания забила второй гол Бельгии

Микель Мерино сделал счет 2:1 в пользу испанцев на 88-й минуте 1/4 финала ЧМ-2026

Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Футбол | 10.07.2026, 06:59
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Битва редакций. 16-я неделя: 1/4 финала ЧМ-2026. Кто выйдет на Францию?
Футбол | 10.07.2026, 17:45
Битва редакций. 16-я неделя: 1/4 финала ЧМ-2026. Кто выйдет на Францию?
Битва редакций. 16-я неделя: 1/4 финала ЧМ-2026. Кто выйдет на Францию?
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Футбол | 10.07.2026, 15:51
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
09.07.2026, 09:35 8
Футбол
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 9
Футбол
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
09.07.2026, 09:25
Теннис
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 5
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 2
Бокс
Поставлена точка в разговорах о бое Усик – Кличко
Поставлена точка в разговорах о бое Усик – Кличко
09.07.2026, 05:02
Бокс
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
09.07.2026, 06:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем