ВИДЕО. Холанд возглавил музыкальный чарт Норвегии с подростковым рэпом
Известный диджей Kygo выпустил ремикс на песню, которую футболист записал еще в 16 лет
Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал автором музыкального хита №1 у себя на родине.
Ремикс композиции Kygo Jo, которую футболист записал еще подростком, занял первое место в ежедневном чарте Spotify в Норвегии.
Оригинальная версия песни вышла в 2016 году. Тогда 16-летний Холанд вместе с Эриком Ботхеймом и Эриком Тобиасом Сандбергом создал группу Flow Kingz и записал шуточный рэп-трек.
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Новую жизнь композиции подарил известный норвежский диджей Kygo. Он пообещал выпустить ремикс, если Холанд забьет Бразилии на чемпионате мира.
Форвард оформил дубль и помог Норвегии победить со счетом 2:1, после чего Kygo сдержал обещание и выпустил обновленную версию песни.
Всего за несколько дней трек поднялся на первое место в Норвегии.
He and Kygo just dropped the official remix of this song.— Fixer⚡📛🔨🏆👻✨ (@afikkusan9618) July 9, 2026
Just when we thought we loved Haaland enough.........he proved that we aren't loving him enough
Part time footballer, part time content creator, now and official artist. What do this man can't do? https://t.co/R3kxCp36dY
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